Вночі біля міністерства праці в Афінах стався вибух

Про це повідомляє Еkathimerini.

"Антитерористична поліція розслідує вибух бомби біля міністерства праці на вулиці Стадіу в центрі Афін, який завдав матеріальних збитків будівлі", - йдеться у повідомленні.

О 1:29 ночі, коли пристрій вибухнув, поліція та пожежники вже оточили територію навколо міністерства.

Зазначається, що за 40 хвилин до цього невідома особа, яка стверджувала, що представляє раніше невідому організацію Revolutionary Class Self-Defense, зателефонувала в газету Efimerida ton Syntakton, повідомивши, що біля міністерства встановлено вибуховий пристрій.

Відомо, що був зроблений другий дзвінок, який повідомив, що пристрій знаходиться біля банку на площі Корай, що навпроти міністерства.

Газета негайно повідомила поліцію, яка оточила територію.

Місцеві ЗМІ стверджують, що вибухівка була в сумці, яка була покладена на поручні перед банком.