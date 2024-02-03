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Вночі біля міністерства праці в Афінах стався вибух

3 лютого, 2024 субота
11:20
Світ вибух в Афінах

О пів на другу ночі за місцевим часом біля міністерства праці в Афінах спрацював вибуховий пристрій, про який попередньо анонімно було повідомлено ЗМІ. Антитерористична поліція розслідує вибух

Про це повідомляє Еkathimerini.

"Антитерористична поліція розслідує вибух бомби біля міністерства праці на вулиці Стадіу в центрі Афін, який завдав матеріальних збитків будівлі", - йдеться у повідомленні.

О 1:29 ночі, коли пристрій вибухнув, поліція та пожежники вже оточили територію навколо міністерства.

Зазначається, що за 40 хвилин до цього невідома особа, яка стверджувала, що представляє раніше невідому організацію Revolutionary Class Self-Defense, зателефонувала в газету Efimerida ton Syntakton, повідомивши, що біля міністерства встановлено вибуховий пристрій.

Відомо, що був зроблений другий дзвінок, який повідомив, що пристрій знаходиться біля банку на площі Корай, що навпроти міністерства.

Газета негайно повідомила поліцію, яка оточила територію.

Місцеві ЗМІ стверджують, що вибухівка була в сумці, яка була покладена на поручні перед банком.

  • 1 лютого в столиці Кенії Найробі вибухнула вантажівка з газом, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще 222 дістали поранення.
Теги:
Греція
теракт
тероризм
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