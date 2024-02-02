У Найробі вибухнула вантажівка з газом: щонайменше 2 загиблих та 222 поранених
1 лютого в столиці Кенії Найробі вибухнула вантажівка з газом, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще 222 дістали поранення
Про це повідомляє ВВС.
Вантажівка з газом вибухнула близько 23:30 за місцевим часом, "запаливши величезну вогняну кулю", сказав представник уряду.
Пошкоджені будинки, підприємства та автомобілі. Розгорілась величезна пожежа поблизу багатоквартирних будинків.
Раніше в уряді заявляли, що вибух стався на газовому заводі. Причина ще встановлюється.
Речник уряду Ісаак Мваура сказав, що місце вибуху вже охороняється, і для координації рятувальних операцій створено командний центр.
"Кенійцям радимо триматися якомога далі від оточеної території, щоб забезпечити проведення рятувальної операції з мінімальними перешкодами", - додав він.
Повідомляється, що вогонь охопив кілька житлових комплексів, тому кількість жертв може зрости.
Свідки розповіли місцевим ЗМІ, що відчули поштовхи відразу після вибуху.
- Ввечері 23 грудня у Львові у двоповерховому будинку на вул. Княгині Ольги стався потужний вибух газу. Поліція розпочала кримінальне провадження.
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