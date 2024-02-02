У Найробі вибухнула вантажівка з газом: щонайменше 2 загиблих та 222 поранених

Про це повідомляє ВВС.

Вантажівка з газом вибухнула близько 23:30 за місцевим часом, "запаливши величезну вогняну кулю", сказав представник уряду.

Пошкоджені будинки, підприємства та автомобілі. Розгорілась величезна пожежа поблизу багатоквартирних будинків.

Раніше в уряді заявляли, що вибух стався на газовому заводі. Причина ще встановлюється.

Речник уряду Ісаак Мваура сказав, що місце вибуху вже охороняється, і для координації рятувальних операцій створено командний центр.

"Кенійцям радимо триматися якомога далі від оточеної території, щоб забезпечити проведення рятувальної операції з мінімальними перешкодами", - додав він.

Повідомляється, що вогонь охопив кілька житлових комплексів, тому кількість жертв може зрости.

Свідки розповіли місцевим ЗМІ, що відчули поштовхи відразу після вибуху.