Внутрішні репресії та підтримка війни проти України: Рада ЄС продовжила санкції щодо Білорусі

Про це повідомляє Interfax.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили в понеділок у Брюсселі на основі щорічного перегляду обмежувальних заходів.

"Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним і економічним гравцям, що їхні дії та підтримка режиму Росії обходяться дорого", - наголошують в Раді ЄС.

Із серпня 2020 року було запроваджено кілька послідовних раундів індивідуальних і секторальних санкцій стосовно осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також у контексті участі Білорусі у війні Росії проти України.

Санкції стосуються замороження активів і заборони на надання коштів, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на виїзд. Наразі у списку є 233 фізичні особи, включно з Олександром Лукашенком, і 37 юридичних осіб.

Крім того, Білорусь залишається об'єктом цільових економічних санкцій, включно з обмеженнями у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших.