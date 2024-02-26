Внутрішні репресії та підтримка війни проти України: Рада ЄС продовжила санкції щодо Білорусі
Рада Євросоюзу продовжила дію санкцій щодо Білорусі ще на рік за внутрішні репресії, різке погіршення ситуації з правами людини та підтримку Росії у війні проти України
Про це повідомляє Interfax.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили в понеділок у Брюсселі на основі щорічного перегляду обмежувальних заходів.
"Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним і економічним гравцям, що їхні дії та підтримка режиму Росії обходяться дорого", - наголошують в Раді ЄС.
Із серпня 2020 року було запроваджено кілька послідовних раундів індивідуальних і секторальних санкцій стосовно осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також у контексті участі Білорусі у війні Росії проти України.
Санкції стосуються замороження активів і заборони на надання коштів, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на виїзд. Наразі у списку є 233 фізичні особи, включно з Олександром Лукашенком, і 37 юридичних осіб.
Крім того, Білорусь залишається об'єктом цільових економічних санкцій, включно з обмеженнями у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших.
- 12 лютого литовський сейм схвалив пропозицію продовжити ще на рік національні санкції проти російських і білоруських громадян, а також посилити перевірку на в'їзд білорусів у країну.
- Сейм Латвії 22 лютого ухвалив рішення про заборону ввезення сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії та Білорусі.
- 22 лютого стало відомо, що уряд Чехії погодив пропозицію Міністерства закордонних справ країни зробити заборону на видачу віз і посвідок на проживання росіянам і білорусам безстроковою.
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