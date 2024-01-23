Вовк напав на мешканців селища у Курганській області РФ: одна жінка загинула
Увечері 22 січня вовк зайшов на територію селища Курорт Озеро Ведмеже Петухівського округу, тварина вкусила чотирьох мешканців, один з них помер у лікарні
Про це повідомляє "Медуза".
Голова Петухівського округу Антон Волков розповів, що жінку доправили до лікарні, але лікарі не змогли врятувати її. Життям решти поранених нічого не загрожує, додав він.
Як пізніше уточнили у Слідчому управлінні СК РФ по Курганській області, спочатку вовк напав на собаку, а потім на її господиню, яка спробувала його захистити.
Місцеві видання з посиланням на мисливське господарство регіону зазначають, що вовка пізніше знайшли та вбили. Його останки доставлять на експертизу, щоб перевірити на хвороби.
45.ru зазначає, що раніше вовки та інші дикі тварини не нападали на людей у Курганській області. Влада припускає, що вовк міг прийти за мігруючими з Казахстану козулями.
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