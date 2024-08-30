"Воюють однією рукою": міністр оборони Естонії закликав партнерів не обмежувати використання Україною зброї

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі голів оборонних відомств ЄС, пише Укрінформ.

"Я дуже сподіваюсь, що всі зрозуміють важливість надати українцям можливість воювати, використовуючи усі системи, боєприпаси, ракети, які ми їм передаємо", - сказав Певкур.

Коментуючи наступ ЗСУ в Курській області, міністр відзначив мужність українців. Проте, за його словами, вони воюють "лише одною рукою".

"А другу руку тримають за спиною, на жаль, адже не мають можливості використовувати всі озброєння, які вони мають, і вони не мають усіх систем, які могли б використовувати", - зазначив Певкур.

Крім того, він висловив сподівання, що Угорщина, яка наразі головує в Раді ЄС, припинить блокувати виплати в рамках цього механізму.

Стосовно використання заморожених російських активів на закупівлю озброєнь для України, ЄС, за словами естонського політика, робить добрий прогрес.

Певкур також відзначив, що всі розуміють, що Росія буде дуже сильно тиснути восени, перед другим Мирним самітом, щоби зруйнувати українську інфраструктуру. Тому наразі Україна особливо потребує всіх сил, зокрема, людського ресурсу, отже, її партнери повинні бути в змозі наростити масштаби навчання солдатів.

Очільник міноборони Естонії визнав при цьому, що в питанні щодо проведення навчання на території України серед партнерів досі немає консенсусу, оскільки з цим пов’язані ризики також для самих інструкторів. Водночас політик вважає, що цілком можна тренувати в Україні невеликі групи бійців, зокрема, в галузі розмінування.

Наразі головним Певкур вважає надати українцям сигнал щодо можливості навчання партнерами такої кількості бійців, як вони потребуватимуть.

"Ми маємо зробити все можливе, щоби допомогти українцям перемогти в цій війні", - підсумував естонський міністр.