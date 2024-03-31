"Впаде і Одеса": Маск видав свій прогноз щодо війни в Україні

Про це він написав у своїй соцмережі Х.

"Це було трагічною втратою життя для України - атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та потужнішу артилерію, коли Україні не вистачало броні та переваги в повітрі! Будь-який дурень міг це передбачити", - заявив Маск.

Він зазначив, що рік тому рекомендував Україні спрямувати всі ресурси на оборону.

Водночас на думку американського мільярдера, "немає жодного шансу", що Росія захопить всю територію України, оскільки опір буде "надзвичайно сильним на заході". Проте Маск впевнений, що РФ буцімто окупує більше земель, ніж вже захопила.

"Чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дістанеться Дніпра, який важко подолати. Але якщо війна триватиме досить довго, впаде й Одеса. Чи втратить Україна весь доступ до Чорного моря чи ні, на мій погляд, справжнє питання, яке залишається", - написав бізнесмен і додав, що рекомендує врегулювання шляхом переговорів "до того, як це станеться".