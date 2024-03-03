Маск не бачить сенсу в існуванні НАТО
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не розуміє причин того, що НАТО продовжує існувати після розформування у 1991 році Організації Варшавського договору
Про це він написав у соцмережі X.
"Я завжди ставив питання, чому НАТО продовжує існувати, адже його заклятий ворог і причина існування - Варшавський пакт розпався", - йдеться у повідомленні.
Таким чином Маск прокоментував пост проросійського підприємця Девіда Сакса, який заявив, що після розпаду Радянського Союзу НАТО "зіткнулося з екзистенційною кризою і замість того, щоб розформуватися, придумало нову місію - розширитися", чим начебто створило ворожість до себе.
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Користувачі нагадали Маску, що Варшавський пакт був реакцією на НАТО, а не навпаки, а сам Альянс не створювався для боротьби з одним ворогом. Соцмережа прикріпила це зауваження до повідомлення Маска разом із посиланнями на вікіпедію та сайт НАТО.
- Напередодні американський мільярдер також заявив, що позиція України слабшає з кожним днем, тож слід було б укласти мирну угоду з РФ ще рік тому. Він підтримав думку, що США має припинити надавати військову допомогу Україні.
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