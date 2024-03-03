Маск не бачить сенсу в існуванні НАТО

Про це він написав у соцмережі X.

"Я завжди ставив питання, чому НАТО продовжує існувати, адже його заклятий ворог і причина існування - Варшавський пакт розпався", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Маск прокоментував пост проросійського підприємця Девіда Сакса, який заявив, що після розпаду Радянського Союзу НАТО "зіткнулося з екзистенційною кризою і замість того, щоб розформуватися, придумало нову місію - розширитися", чим начебто створило ворожість до себе.

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Користувачі нагадали Маску, що Варшавський пакт був реакцією на НАТО, а не навпаки, а сам Альянс не створювався для боротьби з одним ворогом. Соцмережа прикріпила це зауваження до повідомлення Маска разом із посиланнями на вікіпедію та сайт НАТО.