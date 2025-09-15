Вперше за президентства Трампа США, Японія та Південна Корея розпочали військові навчання: в КНДР назвали це репетицією війни
Уперше з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа, Сполучені Штати, Японія та Південна Корея розпочали масштабні спільні військові навчання. КНДР вже відреагувала на це, назвавши маневри репетицією війни та пообіцявши протидію
Про це інформує Bloomberg.
П'ятиденні навчання під назвою Freedom Edge стартували в понеділок, 15 вересня, у міжнародних водах поблизу південнокорейського курортного острова Чеджу.
За інформацією Об'єднаного командування збройних сил Південної Кореї, до них залучені морські, повітряні та кібернетичні сили трьох країн.
Метою цих планових навчань є посилення взаємодії між союзниками для ефективного реагування на ядерну та ракетну загрозу з боку Північної Кореї.
Північнокорейські військові попередили, що реагуватимуть "дуже чіткими і посиленими контрзаходами", якщо навчання продовжаться. Сестра лідера КНДР Кім Йо Чен додала, що "безрозсудна демонстрація сили" США, Японії та Південної Кореї неминуче призведе до "поганих результатів".
- В середині серпня американські та південнокорейські військові провели спільні щорічні навчання за участі 21 тис. солдатів.
