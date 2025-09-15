Вперше за президентства Трампа США, Японія та Південна Корея розпочали військові навчання: в КНДР назвали це репетицією війни

Про це інформує Bloomberg.

П'ятиденні навчання під назвою Freedom Edge стартували в понеділок, 15 вересня, у міжнародних водах поблизу південнокорейського курортного острова Чеджу.

За інформацією Об'єднаного командування збройних сил Південної Кореї, до них залучені морські, повітряні та кібернетичні сили трьох країн.

Метою цих планових навчань є посилення взаємодії між союзниками для ефективного реагування на ядерну та ракетну загрозу з боку Північної Кореї.

Північнокорейські військові попередили, що реагуватимуть "дуже чіткими і посиленими контрзаходами", якщо навчання продовжаться. Сестра лідера КНДР Кім Йо Чен додала, що "безрозсудна демонстрація сили" США, Японії та Південної Кореї неминуче призведе до "поганих результатів".