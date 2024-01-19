Вражає видиму ціль зі швидкістю світла: Велика Британія випробувала лазерну зброю

Про це заявило міністерство оборони країни.

"Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль наскрізь, що призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів, якщо боєголовка влучає в ціль", - йдеться у повідомленні.

Система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire використовує британську технологію, яка дозволяє доставити лазер високої потужності на великі відстані. Необхідна точність рівнозначна влучанню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані одного кілометра.

У міноборони Великої Британії наголошують: дальність DragonFire засекречена, проте це зброя прямої видимості, що може вражати будь-яку видиму ціль.

При цьому використання лазера впродовж 10 секунд еквівалентне використанню обігрівача протягом години.

"Таким чином, він має потенціал бути довгостроковою недорогою альтернативою певним завданням, які зараз виконують ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай становить менш як 10 фунтів стерлінгів за постріл", - наголосили у відомстві.

Британська армія та Королівський флот розглядають можливість використання такої технології як частини своїх майбутніх сил та засобів протиповітряної оборони, оскільки випробування показали здатність лазера вражати повітряні цілі на відповідних відстанях.

"Цей тип передового озброєння має потенціал революціонізувати поле бою, зменшуючи залежність від дорогих боєприпасів, а також знижуючи ризик супутніх втрат", - сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Система DragonFire - результат спільних інвестицій у 100 млн фунтів стерлінгів міністерств оборони та промисловості.