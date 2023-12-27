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США прагнуть отримати прототип зброї спрямованої енергії, - Defence News

27 грудня, 2023 середа
14:55
Технології Навчання НАТО Defender 23

Військово-повітряні та військово-морські сили США звернулися до оборонної корпорації Raytheon, аби залучити її до створення та тестування систем, які "підпалюватимуть" електронні компоненти противника енергетичними вибухами

Про це повідомляє Defence News.

Компанія прийняла такий запит і повідомила, що в 2024 та 2026 роках планує поставити прототипи зброї. Raytheon запевнила, що вони будуть міцними та транспортабельними для використання на передовій проти "повітряних загроз".

Водночас президент відділу передових технологій Raytheon Колін Вілан зазначив у своїй заяві: "Некінетичні системи захисту є ключовою частиною національної оборонної стратегії Америки. Нові ітерації потужних мікрохвильових систем Raytheon є економічно ефективними та надійними рішеннями, які працюють зі швидкістю світла, що дає змогу нашим бійцям захищатися від швидших і маневрових загроз".

У Defense News зауважили, що Пентагон щорічно витрачає в середньому $1 млрд на розробку зброї спрямованої енергії, щоб потім розмістити її на бортах літаків, військових кораблів, а також наземних транспортних засобів для знищення безпілотників і ракет. 

Довідка. Зброя спрямованої енергії (DEW) - засіб, який без твердого снаряда руйнує свою ціль високопотужною енергією. Лазерні промені поширюються зі швидкістю світла, що дозволяє при стрільбі на великій відстані не враховувати рух цілі. Таким чином, уникнути лазера після його "запуску" неможливо.

  • Експерт Defense Express Валерій Рябих зазначив, що український дрон "Козак Мамай" ефективно знищує кораблі РФ та є найбільш високошвидкісним об'єктом у Чорному морі.
зброя
США
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