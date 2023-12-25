Найбільш високошвидкісний об'єкт у Чорному морі: Defense Express про український дрон "Козак Мамай", який знищує кораблі РФ
Експерт Defense Express Валерій Рябих зазначив, що український дрон "Козак Мамай" ефективно знищує кораблі РФ у Чорному морі
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Український дрон "Козак Мамай" - це продовження розробок, до яких залучено багато українських виробників. Це найбільш високошвидкісний об'єкт у Чорному морі. Дрон "Козак Мамай" може розвивати швидкість до 110 км/год, має довжину 6 метрів. Зверху на платформі встановлена камера спостереження й супутникова система. Раніше ми ще не чули цю назву, але вже бачили результати діяльності цього дрона. Саме цей безпілотник уразив 5 серпня 2023 року російський десантний корабель "Оленегорскій горняк" і танкер "SIG", - пояснив Рябих.
За словами військового експерта, саме удари дроном "Козак Мамай" по російських кораблях призвели до рішення окупантів відсуватися від берегів Криму.
"Після знищення російських кораблів окупанти відвели інші кораблі з акваторії Севастополя й прибрали з західного узбережжя Криму й думали, що будуть в безпеці бухти Новоросійська. Ми вже почули про плани окупантів розвивати базу на тимчасово окупованій території Абхазії. Це революційні події. Скоріш за все ми побачимо подальший розвиток цього напрямку", - наголосив Рябих.
- Служба безпеки України має ще один морський дрон, який називається "Мамай". Він допомагає проводити операції в Чорному морі.
- Голова СБУ Василь Малюк розповів, що морські надводні дрони, які атакували Кримський міст, російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG, є власною технічною розробкою Служби безпеки України.
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