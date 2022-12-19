Світ все одно почув наш заклик: Зеленський про відмову ФІФА транслювати його звернення

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Коли людей об'єднує футбол, людей об'єднує мир. Тому для сьогоднішнього дня я підготував спеціальне звернення від України до всього світу. До всіх, хто цінує мир і життя. Хоча ФІФА заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою у Катарі, але світ все одно почув наш заклик", - наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що його звернення поширили українські футболісти, серед яких Ярмоленко та вся збірна України, а також Шовковський, Модріч, Срна, Гвардіола, Рац та багато інших.

"Я дякую всім! Країни-партнери підтримали. Тисячі світових ЗМІ розповсюдили. Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни й для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, який Росія принесла на нашу землю", - зазначив він.

На думку голови МЗС України Дмитра Кулеби, небажання ФІФА транслювати виступ глави держави Володимира Зеленського продемонструвало світові боягузливість керівництва організації.

"Ми зруйнуємо стіну, на якій написано "Спорт поза політикою". Відмова ФІФА показати заклик президента України до світу перед фіналом ЧС у черговий раз продемонструвала лицемірство під назвою "Спорт поза політикою". Але ми зруйнуємо цей Карфаген", - підкреслив Кулеба.

16 грудня стало відомо, що ФІФА відмовила Зеленському у проханні поділитися посланням миру перед фіналом чемпіонату світу. У Офісі президента України заявили, що ФІФА втратила розуміння футболу через заборону оприлюднити звернення Володимира Зеленського із закликом до миру перед фіналом чемпіонату світу

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