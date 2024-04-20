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"Всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО": Зеленський про "подвійні стандарти" Заходу в питанні ППО для України

20 квітня, 2024 субота
16:54
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що збиття союзниками запущених по Ізраїлю іранських безпілотників було демонстрацією подвійних стандартів Заходу

Про це він заявив у інтерв’ю бразильським журналістам.

"У чому головне питання подвійних стандартів? Політика в цілому - це подвійні стандарти. І так, на жаль, виявляється. У питанні захисту України - більше політики, а в питанні захисту Ізраїлю, як ми побачили, - там була прагматика. Ми завжди виступали за те, щоб наші партнери та союзники були партнерами та союзниками прагматичними, які б розуміли, що для того, щоб захистити Україну, потрібно всі свої можливості впливу на захист неба використовувати", - сказав Зеленський.

На його думку, союзники мають використовувати не тільки політичні, фінансові, санкційні, а й оборонні можливості.

"Коли ми говорили з першого дня війни закрити небо, захистити Україну, нам говорили, ми можемо зробити ось так, а інакше ми будемо втягнуті у війну з РФ, тому що ви не є країною НАТО, а ми є країнами НАТО. Історія з Ізраїлем абсолютно прагматична, їм потрібно було знищити все, що летіло на голови ізраїльтянам. Молодці, що знищили, і що люди там живі, і слава Богу. Але тим не менше, це є подвійні стандарти. Всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО. Я ще раз підкреслюю, слава Богу що їх знищили", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, під час збиття іранських дронів союзники показали всю свою міць, "вони показали, як це може бути".

"А після цього, можна довго дискутувати, що насамперед це було не так, що ракети Ірану летіли над іншими країнами, де розміщені союзницькі бази, і тому вони все збили ще до Ізраїлю, вони захищали цей простір над своїми базами. Але все це буде, чесно кажучи, подвійними стандартами. На жаль, в цей момент розділилися цінності. На жаль, в цей момент це демонстрація різних людей, нібито ми різні люди, нібито в нас різні життя. І мені здається, це був найгірший момент в цій ситуації. Не захист, підкреслюю. Ми самі вимагали такого. Вони продемонстрували, що технологій достатньо збити сотні ракет та іранських "Шахедів". Ця демонстрація якраз прекрасна. Вона повинна була бути б демонстрацією для Росії", - зауважив президент.

Як нагадав Зеленський, російські ракети неодноразово потрапляли в повітряний простір Польщі та Румунії, але там не було ніяких реакцій.

"Це говорить про подвійні стандарти, на жаль", - наголосив очільник держави.

  • У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут.
  • Після цього президент США Джо Байден заявив, що Штати віддані безпеці Ізраїлю, припиненню вогню і звільненню заручників, а координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав, що Штати не мають наміру збивати іранські дрони-камікадзе, як робили це з союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль, оскільки війна на Близькому Сході та війна в Україні мають різну природу.
Теги:
Україна
Ізраїль
Володимир Зеленський
Захід
Іран
Війна в Ізраїлі
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