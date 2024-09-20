"Вся Європа веде справи": Сіярто заявив, що його країна, на відміну від ЄС, не приховує економічні зв'язки з РФ

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що "вся Європа веде бізнес з Росією", хоча деякі країни намагаються приховувати це.

"Різниця в тому, що ми не бачимо необхідності це приховувати", - додав він.

Сіярто також запевнив російських бізнесменів, що Угорщина готова надати їм всю необхідну підтримку для ведення бізнесу. Він також пообіцяв "рішення, яке полегшить доставку ваших товарів до Росії", а подальше оголошення буде зроблено протягом наступних тижнів.

На форумі було представлено близько 80 російських та угорських компаній, зокрема, OTP Nyrt, Mol Nyrt та Gedeon Richter Nyrt.

Водночас Угорщина залишається одним з ключових клієнтів російських енергетичних компаній "Росатом" та "Газпром".