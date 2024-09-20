"Вся Європа веде справи": Сіярто заявив, що його країна, на відміну від ЄС, не приховує економічні зв'язки з РФ
У п'ятницю, 20 вересня, в Будапешті відбувся російський бізнес-форум, під час якого Угорщина відкрито заявила про розвиток економічних зв'язків з Росією
Про це повідомляє Bloomberg.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що "вся Європа веде бізнес з Росією", хоча деякі країни намагаються приховувати це.
"Різниця в тому, що ми не бачимо необхідності це приховувати", - додав він.
Сіярто також запевнив російських бізнесменів, що Угорщина готова надати їм всю необхідну підтримку для ведення бізнесу. Він також пообіцяв "рішення, яке полегшить доставку ваших товарів до Росії", а подальше оголошення буде зроблено протягом наступних тижнів.
На форумі було представлено близько 80 російських та угорських компаній, зокрема, OTP Nyrt, Mol Nyrt та Gedeon Richter Nyrt.
Водночас Угорщина залишається одним з ключових клієнтів російських енергетичних компаній "Росатом" та "Газпром".
- 30 липня стало відомо, що після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.
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