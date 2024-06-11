Втік у Білорусь: суд у Польщі видав європейський ордер на арешт судді Томаша Шмідта

Про це інформує Національна прокуратура Польщі.

"Окружний суд у Варшаві на прохання прокурора Мазовецького відділу прокуратури видав європейський ордер на арешт Томаша Шмідта, підозрюваного у шпигунстві", - йдеться у повідомленні.

Речник Національної прокуратури Пшемислава пояснив, що якщо Шмідт захоче перетнути кордон якоїсь з країн Європейського союзу, його заарештують, передає Polskie Radio.