Втік у Білорусь: суд у Польщі видав європейський ордер на арешт судді Томаша Шмідта
Суд у Польщі видав європейський ордер на арешт судді воєводського адміністративного суду Томаша Шмідта, який фігурує у справі про роботу на іноземну розвідку й втік до Білорусі
Про це інформує Національна прокуратура Польщі.
"Окружний суд у Варшаві на прохання прокурора Мазовецького відділу прокуратури видав європейський ордер на арешт Томаша Шмідта, підозрюваного у шпигунстві", - йдеться у повідомленні.
Речник Національної прокуратури Пшемислава пояснив, що якщо Шмідт захоче перетнути кордон якоїсь з країн Європейського союзу, його заарештують, передає Polskie Radio.
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