Світ втомлюється не від України, а від Росії, - екснардепка Гопко

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми розуміємо, що клуб таких авторитарних країн, як Північна Корея, Іран, Білорусь та Китай, підтримують Росію у війні проти України. Вони зміцнюють російський потенціал, попри деморалізацію в армії РФ. Все виливається в комбінований підхід для того, щоб Росія мала спроможності вести далі військові дії проти України. Росія отримує від них крилаті ракети, боєприпаси та дрони-камікадзе", - пояснила Гопко.

Народна депутатка VIII скликання вважає, що потрібно конфіскувати російські активи для відновлення енергетичної системи України.

"Ми ще в червні у Вашингтоні попереджали про те, що Росія буде намагатись знищити енергетичну інфраструктуру України. Саме тому закликали надати нам більш систем ППО та ПРО. Ми попереджали про те, що Росія буде прицільно атакувати тепломережі для того, щоб українці мерзли. Проте в нас зараз є вихід. Повертаючись до виборів в США, на яких дуже багато говорять про те, як дорого обходиться підтримка України, потрібно говорити про конфіскацію активів Росії для відновлення енергетичної системи України. І не потрібно говорити, що світ втомився від України. Світ втомився від Росії", - додала вона.

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