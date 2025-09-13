Вторгнення російських дронів до Польщі було навмисним, це не помилка, - Босацький у Радбезі ООН
Потрапляння безпілотників з РФ до повітряного простору Польщі було навмисним. Це стало безпрецедентним порушенням територіальної цілісності держави
Про це на засіданні Радбезу ООН заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Босацький, передає Укрінформ.
За його словами, Польща вперше в історії скликала екстрене засідання Радбезу ООН, "аби заявити, що Росія свідомо порушила польський повітряний простір в ніч з 9 на 10 вересня".
"Ми знаємо, я повторюю – ми знаємо, що це не була помилка", – сказав він, додавши, що польські військові разом із союзними силами Нідерландів, Німеччини та Італії діяли "спокійно, професійно та рішуче", знищивши дрони.
Читайте також: Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
Польський заступник міністра також різко розкритикував виступ постпреда Росії при ООН Василя Небензі, який намагався заперечувати відповідальність Москви. "Один-два рази – це може бути збіг чи несправність. Але не 19 разів, 19 вторгнень протягом семи годин", – вказав він, назвавши виступ російського представника "відвертою брехнею".
Босацький наголосив, що "усі сусіди РФ є вільними, заможними та щасливими, коли на їхній території немає російських військ". При цьому він висловив упевненість, що "Україна буде звільнена від російських сил і піде тим самим шляхом".
Шлях до стабільності й миру в регіоні є простим, зазначив заступник глави МЗС Польщі.
"Росія повинна зупинити свою варварську війну проти України… Наша рішучість підтримувати Україну й захищати принципи суверенітету й територіальної цілісності залишається непохитною", – підкреслив він, додавши, що Польща не дозволить себе залякати.
- Польський дипломат, надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні у 2019-2023 роках Бартош Ціхоцький припустив в етері Еспресо про те, що наступного разу РФ може вдарити по Польщі вже більшою кількістю дронів.
