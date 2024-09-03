"Вторгнення в Курську область прискорить поразку України": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 2 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 2 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 2 вересня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.
Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Judging Freedom про те, що ЗСУ втратили дорогу західну техніку під час наступу на Курську область: "Вони влили мільярди доларів у створення наступальних сил ЗСУ, а всі танки – M1 Abrams, Challenger, нові танки Leopard – тепер знаходяться на курському напрямку і повністю знищуються".
Спростування: Немає жодних підтверджень того, що вся або значна частина західної техніки була втрачена чи знищена під час української операції на Курщині. Ріттер у своїх заявах використовує класичний підхід дезінформації, спрямований на деморалізацію українців та їхніх союзників, а також на створення ілюзії військової переваги РФ.
Маніпуляція: Американський політолог Джон Міршаймер в ефірі YouTube-каналу The Duran заявив: "З боку українців було безумством вторгатися в Курську область, і я думаю, що це прискорить їхню поразку".
Спростування: Д. Міршаймер маніпулює перебігом української операції в Курську з метою створення ілюзії "невідворотної поразки" України. Його риторика є частиною російської кампанії з інформаційного впливу, метою якої є розкол серед міжнародних союзників України та сіяння сумнівів щодо доцільності подальшої підтримки Києва.
- Раніше світові ЗМІ ширили фейк, що Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні.
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