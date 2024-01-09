Вважав участю в джихаді: у США росіянин зізнався у фінансуванні тероризму
Громадянин Росії Мурат Курашев у Каліфорнії визнав себе винним у спробі фінансово допомогти іноземній терористичній організації
Про це інформує міністерство юстиції США.
Згідно із судовими документами, Курашев намагався надати фінансову підтримку Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Державний секретар США визнав HTS іноземною терористичною організацією, яка займається тероризмом у Сирії.
У період з липня 2020 року по лютий 2021 року росіянин скористався послугами грошових переказів, щоб надіслати приблизно $13 тис. двом відомим кур’єрам цієї організації. Записи, отримані від служб грошових переказів, задокументували численні транзакції від Курашева до кур’єрів у Туреччині.
Поліція перевірила соцмережі та листування підозрюваного зі збирачем коштів. Вони з'ясували, що, на думку росіянина, переказ грошей бойовикам HTS дорівнює участі в джихаді. Курашев хотів сам вирушити до Сирії та воювати, але зміг лише відправити гроші. Це говорить про те, що він підтримував ідеологію HTS і хотів брати участь у їхній діяльності.
ФБР також з'ясувало, що росіянин стежив за діяльністю благодійної організації в інтернеті та за різними акаунтами у соцмережах. Деякі сторінки містили прохання про виділення грошей на купівлю військового спорядження, взуття, одягу, вогнепальної зброї та, в одному випадку, мотоцикла.
Курашеву загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років та до $250 тис. штрафу. Вирок судді ухвалять 18 березня.
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