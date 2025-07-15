"Я на боці людства": Трамп заявив, що Зеленський не має бити по Москві
Президент США Дональд Трамп заявив після оголошення про передачу зброї Україні, що президент Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві
Його слова цитує Sky News.
"Я ні на чиєму боці. Я хочу зупинити вбивство тисяч людей на тиждень", – сказав глава США, додавши, що він на "боці людства".
Водночас він наголосив: Україна не повинна бити по Москві. Такий коментар Трампа зʼявився після інформації Financial Times, що той нібито запитав у Зеленського, чи може Україна вдарити по Москві.
Також президент США сказав, що "побачить, що станеться з Путіним" після оголошення 50-денного ультиматуму для укладення мирної угоди з Києвом, або в іншому разі – зіткнутися з митами. Трамп додав, що наразі дуже розчарований російським диктатором.
- 15 липня FT писало, що Дональд Трамп приватно закликав українського лідера Володимира Зеленського посилити удари вглиб території РФ, запитавши, чи може Київ вдарити по Москві.
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