"Я на боці людства": Трамп заявив, що Зеленський не має бити по Москві

Його слова цитує Sky News.

"Я ні на чиєму боці. Я хочу зупинити вбивство тисяч людей на тиждень", – сказав глава США, додавши, що він на "боці людства".

Водночас він наголосив: Україна не повинна бити по Москві. Такий коментар Трампа зʼявився після інформації Financial Times, що той нібито запитав у Зеленського, чи може Україна вдарити по Москві.

Також президент США сказав, що "побачить, що станеться з Путіним" після оголошення 50-денного ультиматуму для укладення мирної угоди з Києвом, або в іншому разі – зіткнутися з митами. Трамп додав, що наразі дуже розчарований російським диктатором.