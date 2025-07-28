Я не хочу демонізувати Навроцького, але й не тішу себе ілюзіями, - політолог Желіховський

Таку думку висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Я не хочу його демонізувати абсолютно. Ми повинні розуміти, що все ж таки, я думаю, що можна буде віднайти ті, скажемо, точки дотику, щоб можна було обом країнам нормально розвиватися, і зокрема, в контексті співпраці і між президентами, і загалом між владами обох країн. Але я не тішу себе ілюзіями, що можна бути все дуже швидко залагодити. І тут хочу пояснити, що часто буває така таке враження, що ось достатньо буде зустрітися президентам, потиснути руки, висказати красиві заяви. Можуть всі президенти роз'їхатися, як і будь-які політики, і потім вони будуть власне говорити і робити те, що вони вважають за потрібне. Тому мені здається, що тут просто не буде і яка таки по таким напрямкам, як політика національної пам'яті, аграрна політика і так само контекст міграційний. Тому що ви повинні розуміти, що українців ще багато залишається в Польщі, це очевидно, тому що триває повномасштабна агресія і вони намагаються там перебувати. І це вочевидь не подобається таким колом, як ПіС, як Конфедерація, та й самому Каролю Навроцькому", - сказав він.

Станіслав Желіховський зауважив, що непросто буде з аграрним сектором, і потрібно буде шукати варіанти того, як співпрацювати.

"Так, зрозуміло, що більше залежить все-таки від уряду, але і уряд буде робити так, щоб Кароль Навроцький і поки що опозиційна сила “Право і справедливості”, яка мріє, власне, про реванш. Вони також спекулюватимуть на цих питаннях і вочевидь тут буде відбуватися своєрідне змагання за електорат і за та вплив у контексті тих чи інших інтересів. Тобто тут ми повинні розуміти, що навіть справа не в самій Україні, а в тому, що вона просто може стати вчергове розмінною монетою у всіх тих політичних іграх, які відбуваються перманентно особливо в Польщі, тому що ми бачимо, дуже часто там як не одні, то інші вибори відбуваються. Ще де раз, до речі, трошки дико зараз, враховуючи те, що в нас зараз немає таких питань пов'язаних з виборами. Тож, я думаю, що це може так чи інакше завдавати шкоди нашим двостороннім відносинам. Тут залишається сподіватися на мудрість обох країн, на мудрість обох урядів чи влад, і так само на мудрість обох народів, що можна буде знайти порозуміння, враховуючи те, що це в інтересах обох держав, тому що ворог - то в нас спільний. І цей ворог - це Російська Федерація", - доав політолог.