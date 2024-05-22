"Я не очікував би нападу на країни Балтії, це продавлювання": експерт Катков про плани РФ змінити морські кордони

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Я не згоден з тим, що там мова йде про НАТО, тому вони на це не підуть. Другий аспект полягає в тому, що цей проєкт Російської Федерації з сайту самого уряду РФ наразі видалили, тобто його там вже немає, але знов-таки - інтернет все пам'ятає, інформацію про те, що така заявка на малювання нових кордонів на Балтійському морі була", - розповів Катков.

За його словами, Балтика вже стала фактично закритим внутрішнім морем НАТО і взимку 2023 року почали лунати заяви, що можуть закрити вихід РФ до Балтійського моря із Санкт-Петербурга.

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"Там є наразі нейтральні води, але оголошуючи таку прилеглу зону до морської, тобто відповідно до морського права, цілком можливо абсолютно закрити для РФ вихід до Балтійського моря і встановити спеціальний режим за яким всі російські військові кораблі та цивільні судна мають проходити контроль, у тому числі й обшук. А з РФ зараз говорять про те, що будуть переглядати кордони і якраз у східній частині Балтійського моря, тобто з метою, напевно, створити доступ до нейтральних вод Балтійського моря. По-друге, це також доволі цікаво і незвично про те, що переглядати кордон - це Калінінградська область і це вже про кордон з Польщею. Тобто ситуація насправді доволі цікава і на це все накладається строк, коли ці нові кордони мають бути проголошені", - пояснив головний редактор Defence Express.

Катков нагадав про січень 2025 року, коли буде інавгурація нового президента США, ймовірно саме до того часу РФ може проголосити "кордони".

"Це максимально загрозливий сценарій за яким РФ може почати діяти, але я б не очікував від цього такого нападу на країни Балтії, Сувальський коридор, тому що тактика РФ - це продавлювання. І, наприклад, скориставшись тим, що США не до цього, вони оголошують свої нові кордони і є розуміння, що в колективному європейському сегменті НАТО, коли немає певності, що США буде допомагати, будуть робити якісь активні кроки за декілька умовних метрів Балтійського моря. Тобто просто нічого не будуть робити, просто оголосять своє глибоке занепокоєння, а РФ де-факто усе це зробить і легалізує за собою фактично її присутністю, розуміючи те, що НАТО не реагує, тому що це стандартна поведінка нічого не робити й уникати ескалації. Кремль цілком на це може розраховувати, а вже потім намацати реакцію безпосередньо самого Брюсселя, Вашингтона очікуючи побачити її повну відсутність вже будувати більш радикальні плани щодо самих країн Балтії, Сувальського коридору", - підсумував військовий експерт.

Що передувало

21 травні влада РФ ухвалила рішення змінити кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі в односторонньому порядку.

У південному військовому окрузі РФ агресор розпочав перший етап навчання з практичним відпрацюванням підготовки й застосування тактичної ядерної зброї.

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте назвала плани російської влади змінити кордони з її країною та Фінляндією в Балтійському морі "провокацією з арсеналу гібридної діяльності". Згодом стало відомо, що оприлюднений 21 травня законопроєкт сьогодні, 22 травня, зник із сайту уряду РФ.