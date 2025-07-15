"Я сподіваюся, що це станеться сьогодні": Каллас запевнила, що ЄС близький до ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ
У вівторок, 15 липня, висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що Європейський Союз близький до ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. За її словами, імовірно це станеться сьогодні
Про це пише Reuters.
"Ми сподіваємося досягти політичної згоди щодо 18-го пакету санкцій. Ми дуже, дуже близькі до цього. Сподіваюся, що це станеться сьогодні", – заявила Каллас перед зустріччю з міністрами закордонних справ 27 країн ЄС у Брюсселі.
За даними джерел Reuters, усі положення пакета погоджено, однак одна з країн-членів досі має застереження щодо зниження цінового обмеження на російську нафту. Каллас підтвердила, що це питання ще не вирішено.
"Ми зробили пропозиції, але питання в тому, чи зможемо ми подолати вето однієї країни-члена. Але ми намагаємося над цим працювати", - наголосила вона.
Новий пакет пропонує заборонити транзакції з російськими газопроводами "Північний потік", а також з банками, які займаються обходом санкцій.
Він також пропонує плаваючу цінову межу на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту за попередні три місяці.
- Вчора країни-члени Європейського Союзу наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Технічні застереження мала лише одна країна.
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