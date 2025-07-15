"Я сподіваюся, що це станеться сьогодні": Каллас запевнила, що ЄС близький до ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ

Про це пише Reuters.

"Ми сподіваємося досягти політичної згоди щодо 18-го пакету санкцій. Ми дуже, дуже близькі до цього. Сподіваюся, що це станеться сьогодні", – заявила Каллас перед зустріччю з міністрами закордонних справ 27 країн ЄС у Брюсселі.

За даними джерел Reuters, усі положення пакета погоджено, однак одна з країн-членів досі має застереження щодо зниження цінового обмеження на російську нафту. Каллас підтвердила, що це питання ще не вирішено.

"Ми зробили пропозиції, але питання в тому, чи зможемо ми подолати вето однієї країни-члена. Але ми намагаємося над цим працювати", - наголосила вона.

Новий пакет пропонує заборонити транзакції з російськими газопроводами "Північний потік", а також з банками, які займаються обходом санкцій.

Він також пропонує плаваючу цінову межу на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту за попередні три місяці.