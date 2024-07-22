"Я втратив надію, це сором": Боррель про блокування Угорщиною грошей на зброю для України
На засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яке відбулося 22 липня у Брюсселі, через вето Угорщини не вдалося розблокувати кошти з Європейського фонду миру: гроші з нього зокрема йдуть на зброю для України
Про це повідомляє Укрінформ.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає ситуацію, коли не можна перерахувати Україні вже виділені кошти через вето однієї країни ганебною і соромом.
"В тому, що стосується Європейського фонду миру, ви знаєте, я втратив надію, що він може бути розблокований. Вже більше одного року нас просять вчинити тиск, знайти рішення, зробити інші речі… Але у ці дні це сором. Лише сором. І не тому, що ми не можемо надати військову допомогу для України", - сказав Боррель.
Він зазначив, що окрім неможливості надати зброю Україні, не вдається і компенсувати країнам-членам вже надану допомогу.
"Ці гроші мають бути сплачені країнам-членам, які вже надали Україні цю військову допомогу, і Україна її отримала. Ці країни-члени не отримали компенсації за те, що зробили у минулому. Тож вони мають небагато стимулів, щоб робити це у майбутньому", - сказав Боррель.
Високий представник ЄС зауважив, що не знає, як це вирішити.
"Тож я не знаю, як це вирішити. Але на сьогодні я кваліфікую це як ганебну ситуацію", - зазначив він.
Боррель наголошує, що більшість країн-членів ЄС на розблокуванні коштів з Європейського фонду миру.
"Більшість держав знову висловили підтримку рішенню щодо імплементації нового фонду допомоги Україні, який блокується однією країною-членом вже більше одного року. Ця країна-член наполягає, що це щось неприйнятне, що не можна винести. На жаль, ситуація з цим блокуванням залишається незмінною", - зазначив Боррель.
- 23 березня 2021 року Європейський союз заснував Європейський фонд миру, позабюджетний фонд розміром 5 млрд на період 2021-2027 років, який буде фінансуватися за рахунок внесків членів об'єднання.
- 1 лютого 2023 року повідомлялось, що ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.
- 21 березня 2023 року міністри оборони країн-членів Європейського Союзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку й боєприпаси, на 3,5 мільярда євро.
- 28 червня радник премʼєр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявив, що країна підтримує фінансування Європейського фонду миру, але гроші потрібно спрямувати не на підтримку України.
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