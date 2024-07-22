"Я втратив надію, це сором": Боррель про блокування Угорщиною грошей на зброю для України

Про це повідомляє Укрінформ.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає ситуацію, коли не можна перерахувати Україні вже виділені кошти через вето однієї країни ганебною і соромом.

"В тому, що стосується Європейського фонду миру, ви знаєте, я втратив надію, що він може бути розблокований. Вже більше одного року нас просять вчинити тиск, знайти рішення, зробити інші речі… Але у ці дні це сором. Лише сором. І не тому, що ми не можемо надати військову допомогу для України", - сказав Боррель.

Він зазначив, що окрім неможливості надати зброю Україні, не вдається і компенсувати країнам-членам вже надану допомогу.

"Ці гроші мають бути сплачені країнам-членам, які вже надали Україні цю військову допомогу, і Україна її отримала. Ці країни-члени не отримали компенсації за те, що зробили у минулому. Тож вони мають небагато стимулів, щоб робити це у майбутньому", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС зауважив, що не знає, як це вирішити.

"Тож я не знаю, як це вирішити. Але на сьогодні я кваліфікую це як ганебну ситуацію", - зазначив він.

Боррель наголошує, що більшість країн-членів ЄС на розблокуванні коштів з Європейського фонду миру.

"Більшість держав знову висловили підтримку рішенню щодо імплементації нового фонду допомоги Україні, який блокується однією країною-членом вже більше одного року. Ця країна-член наполягає, що це щось неприйнятне, що не можна винести. На жаль, ситуація з цим блокуванням залишається незмінною", - зазначив Боррель.