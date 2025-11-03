Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ядерні випробування Трампа: ЗМІ пишуть, США планують запустити міжконтинентальну ракету 5-6 листопада

Дар'я Куркіна
3 листопада, 2025 понедiлок
18:38
Світ

Сполучені Штати 5-6 листопада планують випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman-III із бази в Каліфорнії, виконуючи наказ президента Дональда Трампа

Зміст

Про це пише Newsweek.

Викладач факультету аерокосмічної інженерії Делфтського технологічного університету в Нідерландах Марко Лангбурк із посиланням на навігаційні дані розповів виданню: Вашингтон планує тестовий запуск Minuteman-III із середи по четвер цього тижня.

За його словами, ракету планують запустити з бази американських ВПС Ванденберг, що розташована в штаті Каліфорнія.

Очікується, що Minuteman-III має долетіти до полігона імені Рональда Рейгана для випробування систем протиракетної оборони на атолі Кваджалейн у Маршаллових островах у центральній частині Тихого океану.

"Якщо це підтвердиться, траєкторія польоту буде схожою на попередній випробувальний запуск, проведений у травні, коли неозброєна ракета, оснащена апаратом для боєголовки, пролетіла на захід приблизно 4200 миль після запуску з Каліфорнії", – зауважують у матеріалі.

За даними Ядерного інформаційного проєкту федерації американських вчених, військово-повітряні сили США мають у своєму арсеналі 400 ракет Minuteman-III в Колорадо, Північній Дакоті, Монтані зокрема.

"Військові сили проводять кілька льотних випробувань Minuteman III щороку. Це давно заплановані випробування, і ВПС послідовно заявляють, що вони не відбуваються у відповідь на будь-які зовнішні події", – йдеться у звіті федерації.

  • Наприкінці жовтня Дональд Трамп доручив міністерству війни США негайно розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм. Водночас у Кремлі сподіваються, що "дані про випробування "Буревісника" донесли Трампу коректно".
  • 3 листопада Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають лишатися єдиною державою, яка не проводить випробувань ядерної зброї, і додав, що, за його словами, Росія та Китай теж проводять випробування, хоча "про це не говорять".
Теги:
Новини
зброя
ядерні випробування
ядерна зброя
ядерна безпека
Дональд Трамп
США
