Ядерні випробування Трампа: ЗМІ пишуть, США планують запустити міжконтинентальну ракету 5-6 листопада
Сполучені Штати 5-6 листопада планують випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman-III із бази в Каліфорнії, виконуючи наказ президента Дональда Трампа
Про це пише Newsweek.
Викладач факультету аерокосмічної інженерії Делфтського технологічного університету в Нідерландах Марко Лангбурк із посиланням на навігаційні дані розповів виданню: Вашингтон планує тестовий запуск Minuteman-III із середи по четвер цього тижня.
За його словами, ракету планують запустити з бази американських ВПС Ванденберг, що розташована в штаті Каліфорнія.
Очікується, що Minuteman-III має долетіти до полігона імені Рональда Рейгана для випробування систем протиракетної оборони на атолі Кваджалейн у Маршаллових островах у центральній частині Тихого океану.
"Якщо це підтвердиться, траєкторія польоту буде схожою на попередній випробувальний запуск, проведений у травні, коли неозброєна ракета, оснащена апаратом для боєголовки, пролетіла на захід приблизно 4200 миль після запуску з Каліфорнії", – зауважують у матеріалі.
За даними Ядерного інформаційного проєкту федерації американських вчених, військово-повітряні сили США мають у своєму арсеналі 400 ракет Minuteman-III в Колорадо, Північній Дакоті, Монтані зокрема.
"Військові сили проводять кілька льотних випробувань Minuteman III щороку. Це давно заплановані випробування, і ВПС послідовно заявляють, що вони не відбуваються у відповідь на будь-які зовнішні події", – йдеться у звіті федерації.
- Наприкінці жовтня Дональд Трамп доручив міністерству війни США негайно розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм. Водночас у Кремлі сподіваються, що "дані про випробування "Буревісника" донесли Трампу коректно".
- 3 листопада Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають лишатися єдиною державою, яка не проводить випробувань ядерної зброї, і додав, що, за його словами, Росія та Китай теж проводять випробування, хоча "про це не говорять".
