Ядерні випробування Трампа: ЗМІ пишуть, США планують запустити міжконтинентальну ракету 5-6 листопада

Про це пише Newsweek.

Викладач факультету аерокосмічної інженерії Делфтського технологічного університету в Нідерландах Марко Лангбурк із посиланням на навігаційні дані розповів виданню: Вашингтон планує тестовий запуск Minuteman-III із середи по четвер цього тижня.

За його словами, ракету планують запустити з бази американських ВПС Ванденберг, що розташована в штаті Каліфорнія.

Очікується, що Minuteman-III має долетіти до полігона імені Рональда Рейгана для випробування систем протиракетної оборони на атолі Кваджалейн у Маршаллових островах у центральній частині Тихого океану.

"Якщо це підтвердиться, траєкторія польоту буде схожою на попередній випробувальний запуск, проведений у травні, коли неозброєна ракета, оснащена апаратом для боєголовки, пролетіла на захід приблизно 4200 миль після запуску з Каліфорнії", – зауважують у матеріалі.

За даними Ядерного інформаційного проєкту федерації американських вчених, військово-повітряні сили США мають у своєму арсеналі 400 ракет Minuteman-III в Колорадо, Північній Дакоті, Монтані зокрема.

"Військові сили проводять кілька льотних випробувань Minuteman III щороку. Це давно заплановані випробування, і ВПС послідовно заявляють, що вони не відбуваються у відповідь на будь-які зовнішні події", – йдеться у звіті федерації.