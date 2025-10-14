Якби ми були б слабкими, то одразу б збивали російські літаки, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте висміяв слабкість російських збройних сил і наголосив, що економічна та військова міць Альянсу робить його значно сильнішим за Москву
Про це повідомляє Clash.
Генсек НАТО Марк Рютте різко прокоментував сучасний стан російських військових сил, порівнявши його з картинами з минулого.
"Є одинокий і пошкоджений російський підводний човен, який кульгає додому з патрулювання. Яка ж це зміна порівняно з романом Тома Кленсі "Полювання за "Червоним Жовтнем". Сьогодні це більше схоже на полювання за найближчим механіком", – іронізував він.
Окремо генсек зупинився на регулярних вторгненнях російських літаків у повітряний простір країн НАТО. За його словами, ці дії не становлять реальної небезпеки, і реакція Альянсу завжди зважена.
"Поки вони не становлять загрози, ми м’яко виведемо їх з нашого повітряного простору. Це пропорційна відповідь — ми значно сильніші за росіян. Якби ми були слабкими, можливо, ми б одразу їх збили. Але будучи сильнішими, наша реакція пропорційна".
Рютте також підкреслив, що масштабна перевага НАТО відчувається в усіх сферах: "Заспокоюйтеся тим, що НАТО у 25 разів більше за російську економіку. Наша армія безмежно перевершує російську армію. Що стосується наших ВПС, росіяни навіть не можуть стояти в тіні цих МіГ-31 чи як їх там називають".
- 25 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що погоджується зі словами лідера США Дональда Трампа, що потрібно збивати російські літаки в разі, якщо ті порушують повітряний простір країн-членів Альянсу.
