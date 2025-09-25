Рютте висловив згоду з Трампом щодо необхідності збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір НАТО

Про це він сказав в етері Fox News, передає Clash Report.

"Я згоден з президентом Трампом, якщо це необхідно", – заявив Рютте, коментуючи відповідний заклик голови Білого дому.

За словами генсека, військові літаки НАТО тренувалися та готові до цього.

"Ми знаємо, як це робити. Протягом 40-50 років: радянська ера, і після, з росіянами, ми маємо ці посилення… Якщо це необхідно, і тут президент Трамп правий, ми будемо робити більше (...), щоб захистити наших людей", – висловився Рютте.