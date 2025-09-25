Рютте висловив згоду з Трампом щодо необхідності збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що погоджується зі словами лідера США Дональда Трампа, що потрібно збивати російські літаки в разі, якщо ті порушують повітряний простір країн-членів Альянсу
Про це він сказав в етері Fox News, передає Clash Report.
"Я згоден з президентом Трампом, якщо це необхідно", – заявив Рютте, коментуючи відповідний заклик голови Білого дому.
За словами генсека, військові літаки НАТО тренувалися та готові до цього.
Читайте також: "Це ж вже абсурд": експерт-міжнародник Романюк розповів, за яких умов НАТО може збивати російські літаки
"Ми знаємо, як це робити. Протягом 40-50 років: радянська ера, і після, з росіянами, ми маємо ці посилення… Якщо це необхідно, і тут президент Трамп правий, ми будемо робити більше (...), щоб захистити наших людей", – висловився Рютте.
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що держави Альянсу повинні збивати літаки РФ, які залітають в їхній повітряний простір.
