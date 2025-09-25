Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Рютте висловив згоду з Трампом щодо необхідності збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір НАТО

Рютте висловив згоду з Трампом щодо необхідності збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір НАТО

Дар'я Куркіна
25 вересня, 2025 четвер
17:47
Світ Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що погоджується зі словами лідера США Дональда Трампа, що потрібно збивати російські літаки в разі, якщо ті порушують повітряний простір країн-членів Альянсу

Зміст

Про це він сказав в етері Fox News, передає Clash Report.

"Я згоден з президентом Трампом, якщо це необхідно", – заявив Рютте, коментуючи відповідний заклик голови Білого дому.

За словами генсека, військові літаки НАТО тренувалися та готові до цього.

Читайте також: "Це ж вже абсурд": експерт-міжнародник Романюк розповів, за яких умов НАТО може збивати російські літаки

"Ми знаємо, як це робити. Протягом 40-50 років: радянська ера, і після, з росіянами, ми маємо ці посилення…  Якщо це необхідно, і тут президент Трамп правий, ми будемо робити більше (...), щоб захистити наших людей", – висловився Рютте. 

  • Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що держави Альянсу повинні збивати літаки РФ, які залітають в їхній повітряний простір.
Теги:
Новини
Росія
військові
Дональд Трамп
НАТО
США
Авіація
Марк Рютте
Читайте також:
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Автор Олексій Їжак
24 вересня, 2025 середа
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
Літієва руда
Автор Зіновія Воронович
24 вересня, 2025 середа
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
Дмитро Пєсков
Автор Дар'я Тарасова
24 вересня, 2025 середа
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
Київ
+12.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 48.37
    Продаж 49.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
25 вересня
19:13
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Низька мінімальна заробітна плата свідчить про тіньові схеми на ринку, - ексміністерка соціальної політики України Жолнович
18:55
військовий облік
Чоловіків 25-60 років обліковуватимуть автоматично: уряд спростив постановку та зняття з військового обліку
18:31
Піт Геґсет
Очільник Пентагону Геґсет терміново скликав на нараду сотні генералів без зазначення причин, - WP
18:20
Ексклюзив
Антоніу Гутерреш
Гутеррешу складно буде керувати ООН після промови Трампа, - дипломат Довгополий
18:05
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут, окупанти навмисне не відновлюють електропостачання, - Енергоатом
18:00
OPINION
Тільки Китай має важелі впливу, щоб підштовхнути Путіна до припинення війни в Україні
17:57
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Найтемнішу ніч" із Трампом ми вже пройшли: президент США не стане проукраїнським, але й не буде проросійським, - Саакян
17:22
Дональд Туск
Туск звинуватив Трампа у перекладанні відповідальності на Європу після слів президента США про здатність України повернути території
17:12
F-16
США підіймали чотири F-16 через російські літаки біля Аляски
16:58
Оприлюднили довгі списки Книги року BBC-2025, серед номінантів - Наталка Діденко
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 80 боїв, українські захисник відбили 28 російських атак на Покровському напрямку
16:34
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індія просить США дозволити імпорт іранської нафти, щоб обмежити торгівлю з Росією, - Bloomberg
16:33
рублі
Такі рішення означають, що в них є серйозні проблеми: економіст про анонсоване у Росії підвищення ПДВ
16:20
Ексклюзив
МВФ
"Це війна на виснаження і потреби зовсім інші", – експерт про те, чому розпочались переговори про нову програму МВФ, якщо чинна розрахована до 2027
16:13
Оновлено
У Чернігові пролунали вибухи: під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури
16:12
Ніколя Саркозі
Експрезидента Франції Саркозі засудили до 5 років тюрми у справі про фінансування його виборчої кампанії урядом Каддафі
16:03
OPINION
The Economist робить висновки про рівень української влади
15:44
Анонс
Український Жіночий Конгрес
Сміливість бути собою: у Києві в жовтні пройде Український Жіночий Конгрес
15:29
Юлія Свириденко
Кабмін працює над захистом основних доріг-артерій антидроновими сітками
15:24
Партнерський матеріал
Екохутро
Мода в гармонії з природою: обирайте екологічне хутро
15:03
Огляд
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
14:49
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Китайські експерти з дронів працювали з російським виробником зброї, що перебуває під санкціями, - Reuters
14:00
OPINION
Вибори у Молдові і російська стратегія
13:43
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося, через обстріли РФ у двох областях є знеструмлення: стан енергосистеми 25 вересня
13:30
Ексклюзив
Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
13:29
Аналітика
ЗСУ, зброя
Яким є український вихід з глухого кута війни – що цього разу сказав і чого не сказав Залужний
13:28
Ексклюзив
Михайло Подоляк
Це питання не тільки України, - Подоляк про транспортування російської нафти "Дружбою"
13:19
Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної трагікомедії "Ти – космос"
13:17
Сьогоднішнє продовження фарсу не варте уваги, - Порошенко прокоментував перенесення суду у "вугільній справі"
13:04
Володимир Зеленський
Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища, - Зеленський
12:36
заморозки
Ймовірні заморозки на ґрунті: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні
12:35
Інтерв’ю
Пятрас Ауштрявічюс
Ауштрявічюс: "Словаччина й Угорщина платять мільярди Росії – і ці гроші йдуть на війну"
12:32
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
12:23
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Російські провокації відбуваються в країнах, які найбільше підтримують Україну, - дипломат Левченко
12:02
OPINION
Російські дрони над Європою: не маємо права хизуватись
11:47
НАБУ
У НАБУ заявили про обшуки в колишніх детективів, що нині є посадовцями Укрзалізниці. СБУ відреагувала
11:44
патріарх Кирил
У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:49
Ексклюзив
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV