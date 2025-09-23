Трамп: країни НАТО повинні збивати літаки РФ, які залітають у їхній повітряний простір

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

"Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі й Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію… Це не найкраща ситуація для Росії, вона сподівалися на швидке рішення", – заявив Трамп.

Водночас на уточнення журналістки стосовно попередніх заяв лідера США, чи досі довіряє він російському диктатору Володимиру Путіну, той відповів, що "дасть про це знати через місяць".

Також глава Білого дому прокоментував останні інциденти із порушенням дронами повітряного простору країн Європи. На запитання, чи мають країни-члени НАТО збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, він відповів: "Так, я думаю, вони повинні".

"Знаєте, НАТО також підвищило свої спроможності від 2% до 5% ВВП… Вони сплачують нам за ту зброю, яку ми надсилаємо. Це дійсно важливий день, ніхто не очікував, що так станеться. Тобто країни, які не виділяли 2%, зараз виділяють 5%. Це великі гроші", – додав Трамп.