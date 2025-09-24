Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Це ж вже абсурд": експерт-міжнародник Романюк розповів, за яких умов НАТО може збивати російські літаки
Ексклюзив

"Це ж вже абсурд": експерт-міжнародник Романюк розповів, за яких умов НАТО може збивати російські літаки

Віталій Бесараб
24 вересня, 2025 середа
10:41
Світ НАТО

В НАТО планують збивати російські літаки, які порушують повітряний простір, якщо на зовнішніх підвісках вони матимуть ракети та авіаційні бомби

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів експерт із міжнародних питань, голова ВГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк

"Вчора прозвучало три абсолютно різні заяви. Зокрема, заяви Трампа, Рубіо та Марка Рютте. Те, що сказав Туск збігається з тим, що говорив міністр оборони Швеції. Зокрема, все, що буде залітати у повітряний простір НАТО буде збиватись. Це правильна позиція", - розповів Романюк.

За словами експерта, позиції щодо реакції НАТО на порушення російськими літаками повітряного простору вже можна назвати хаотичними та мало схожими на скоординовану керованість Альянсу.

"Однак, мені здається, що в цьому питанні буде превалювати й переможе позиція Рубіо й Рютте. Вони будуть намагатись все заблокувати й заборонити збивати російські цілі. Будуть визначати ступінь загроз й ризиків. Тобто, вони будуть дивитись й оцінювати чи порожні літаки перетинають повітряний простір, чи в цих літаках на зовнішніх пілонах буде підвішене якесь озброєння. Тобто, якщо ці літаки за зовнішніми ознаками будуть нести загрозу, то їх будуть збивати. Такий висновок я зробив саме з заяв Рубіо та Рютте. Якщо ж на зовнішніх підвісках російських літаків не буде ракет та бомб, то вони будуть просто відганяти. Оттакі от справи. Нам з цим жити. Я гадаю, що багато політиків Європи посміхаються десь там, а з іншого боку вони розуміють який це абсурд. Фактично, це хаос і некерованість у НАТО", - додав він.

  • 23 вересня президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку заявив, що держави Альянсу повинні збивати літаки РФ, які залітають в їхній повітряний простір
  • Раніше держсекретар США Марко Рубіо сказав, що Вашингтон не збиватиме російські літаки у повітряному просторі НАТО, якщо вони не здійснюватимуть агресивних дій.
Теги:
Росія
Естонія
Дональд Трамп
НАТО
США
Марк Рютте
Марко Рубіо
