Якби Орбан вчасно не осідлав тему російсько-української війни, можливо, він би не був прем'єром ще з 2022 року, - політолог Герасимчук

Таку думку висловив заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук в етері Еспресо.

"На попередніх виборах були дуже високі шанси, що коаліція опозиційних партій здобуде більшість. І до того все йшло. І якби ці вибори були не у 2022 році навесні, якби не було того шоку від російської війни проти України в Угорщині, якби Орбан не осідлав вчасно цю тему, то, можливо, він уже і не був би прем'єр-міністром ще з 2022 року. Але саме тоді, коли його рейтинги були теж на межі, коли опозиція мала всі шанси здобути більшість, він просто вдало зексплуатував страхом", - зазначив він.

Сергій Герасимчук сподівається, що під час наступних виборів в Угорщині Вікторові Орбану не вдасться скористатися цим знову.

"Страх - сильна емоція, страх притуплює критичне мислення, страх - те, чим скористався Віктор Орбан. Зараз він теж, очевидно, буде намагатися шукати нові страхи угорців і експлуатувати їх на свою користь, але будемо сподіватися, що цього разу в нього не складеться і угорський народ покаже, що досить", - додав заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма".