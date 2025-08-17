Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Якби Орбан вчасно не осідлав тему російсько-української війни, можливо, він би не був прем'єром ще з 2022 року, - політолог Герасимчук
Ексклюзив

Якби Орбан вчасно не осідлав тему російсько-української війни, можливо, він би не був прем'єром ще з 2022 року, - політолог Герасимчук

Марина Клюєва
17 серпня, 2025 неділя
19:40
Світ Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у 2022 році вчасно скористався страхом угорців перед російсько-українською війною

Зміст

Таку думку висловив заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук в етері Еспресо. 

"На попередніх виборах були дуже високі шанси, що коаліція опозиційних партій здобуде більшість. І до того все йшло. І якби ці вибори були не у 2022 році навесні, якби не було того шоку від російської війни проти України в Угорщині, якби Орбан не осідлав вчасно цю тему, то, можливо, він уже і не був би прем'єр-міністром ще з 2022 року. Але саме тоді, коли його рейтинги були теж на межі, коли опозиція мала всі шанси здобути більшість, він просто вдало зексплуатував страхом", - зазначив він.

Сергій Герасимчук сподівається, що під час наступних виборів в Угорщині Вікторові Орбану не вдасться скористатися цим знову. 

"Страх - сильна емоція, страх притуплює критичне мислення, страх - те, чим скористався Віктор Орбан. Зараз він теж, очевидно, буде намагатися шукати нові страхи угорців і експлуатувати їх на свою користь, але будемо сподіватися, що цього разу в нього не складеться і угорський народ покаже, що досить", - додав заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма".

  • 14 серпня повідомлялось, що лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що російські спецслужби намагаються втручатись у вибори та підірвати його кампанію проти премʼєр-міністра Віктора Орбана.
Новини
Україна
вибори
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
21:28
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували менше 1% території України за останні 1010 днів війни. - DeepState
21:00
Коаліція охочих
Коаліція охочих скоординувала позиції перед зустріччю з Трампом у Вашингтоні
21:00
Ексклюзив
Максим Буткевич
Підхід до людини за замовчуванням з повагою до її гідності – це дуже важливо у спілкуванні з колишніми полоненими, - журналіст Буткевич
20:28
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
"ЛНЗ Черкаси" розібралося з "Поліссям", "Шахтар" принизив "Верес", а серед новачків - "Кудрівка" рознесла "Полтаву". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
20:01
OPINION
Культура їсть стратегію на сніданок
19:32
Український письменник Олесь Ульяненко
Надруковано раніше неопублікований роман Олеся Ульяненка "Хрест на Сатурні": про що ця книжка
19:20
Ексклюзив
Максим Буткевич
Після першого допиту я загадав про прадіда, якого розстріляв НКВС, - Максим Буткевич
19:17
Ексклюзив
Косово - Сербія
Якщо Сербія приєднається до ЄС, зникне питання Косова - експертка-балканистка Гелетій
18:35
Зеленський Трамп
Трамп хоче спершу поспілкуватись із Зеленським наодинці, а вже потім за участю європейців, - Bild
18:30
Ексклюзив
президент США Дональд Трамп
Налаштувати Трампа проти Путіна неможливо, але інколи лідери держав змушені робити те, чого не хочуть, - Айзенберг
18:16
бензин
В окупованому Криму бензин тепер тільки по талонах для підприємств, - соцмережі
18:01
Ексклюзив
Трамп і Путін
Перемовини між Трампом і Путіним відбулися в перші 20 секунд зустрічі, все інше не має значення, - полковник запасу СБУ Притула
18:01
OPINION
Нотатки добровольця 50+
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі (17.08.2025)
Спільна позиція Зеленського та фон дер Ляєн перед Вашингтоном: з Путіним можливо говорити тільки після того, як він припинить вогонь і вбивства
17:15
Ексклюзив
Максим Буткевич
Усі справи росіяни фабрикують за однією схемою, - звільнений з полону журналіст Буткевич
16:51
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: мир в Україні повинен бути досягнутий силою
16:44
Інтерв’ю
Максим Буткевич
"Полон – це мікромодель російського соціуму", - правозахисник і колишній в’язень РФ Максим Буткевич
16:25
Володимир Зеленський
Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі
16:16
Виходець з Дагестану, генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев
Після удару по колоні росіян на Курщині генералу Абачеву ампутували руку та ногу: чим він відомий
16:00
OPINION
Електрокаром по мопеду
15:49
Ексклюзив
Україна ЄС
Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС, - аналітик Несходовський
15:42
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
Росіяни окупували село Зелений Гай на сході Харківщини, - DeepState
14:58
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Брюсселя, після чого вирушить до Трампа
14:46
урок Захист України
Закупівлі макетів зброї для шкільного "Захисту України" викликають питання щодо ефективності та вартості, - "Дзеркало тижня"
14:38
Оновлено
Володимир Зеленський
Хто з європейських політиків доєднається до зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні
14:27
Оновлено
Залізнична станція у Воронезькій області
Дрони ГУР атакували вузлову залізничну станцію у Воронезькій області РФ і порушили логістику окупантів
14:05
OPINION
Чи наступить нарешті влітку дефляція?
14:02
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп дуже боїться протистояння з Китаєм, - журналістка Волошина
13:53
У Києві 18 серпня частково обмежуватимуть рух Берестейським проспектом
13:52
На Чернігівщині дітей, що заблукали в кукурудзі, розшукали за допомогою дронів з тепловізорами
13:34
Юлія Свириденко
Свириденко представить План дій уряду 18 серпня: які пріоритети
12:53
Трамп і Путін
Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинку бойових дій "в інших місцях"
12:19
Ексклюзив
У кризових, непевних часах треба досягати цілей, а планування не допомагає, - психотерапевт Кечур
12:04
OPINION
Війна не нескінченна, але її сценарій пишеться в Україні
12:03
Генштаб ЗСУ: Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках, зачищено низку населених пунктів
11:55
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти переодягаються в цивільне, щоб потрапити в тил наших позицій, - капітан НГУ Назаренко
11:55
Окупанти
Бійці ГУР знищили у Мелітополі склад з боєприпасами та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок
11:44
Дениса Прокопенка Редіса нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня
10:57
Зеленський
Зеленський запровадив нові санкції проти розробників дронів РФ з використанням ШІ
10:48
Франція
"Безпеку забезпечить сильна армія": Франція відкинула вимогу Росії щодо демілітаризації України
Більше новин
