Якщо американці вирішили голосувати за людину, яка причетна до штурму Капітолія, то жодні дебати їх не переконають, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ви не зможете довести жодному демократу в США, більш енергійний Трамп краще, ніж менш енергійний Байден. Це такий вибір. Прихильник республіканців вирішили голосувати за Трампа ще до дебатів. Їх ці дебати ні в чому не переконали. Вони і так це знали. Якщо американці готові голосувати за Трампа, який вперше став кандидатом в президента, а за Трампа після штурму Капітолія, то можна будь-які дебати провалити. Цих людей вже ні в чому переконати не можна. Голосування за Трампа - це політичний діагноз. До того ж з абсолютним нерозумінням наслідків", - пояснив Портников.

На думку журналіста, результат президентських виборів в США залежить від трьох штатів.

"Ще один важливий момент, який потрібно підкреслити. В будь-якому разі голосування в США відбувається в трьох штатах. Щоб там не було на дебатах, американська політична спільнота розділяється на прихильників демократів та республіканців. З Трампом чи з Байденом це не повʼязано прямо. В США є кілька штатів, де це не так сильно виражено. І якби Дональд Трамп не переміг у цих штатах у 2016 році, то він би не був президентом США. Зараз Джозеф Байден поверну ці штати демократам. Якщо зараз Трамп виграє в цих штатах, то стане наступним президентом США", - додав він.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.

Байден визнав незадовільним виступ на дебатах із Трампом, але наразі не збирається знімати з виборів власну кандидатуру.