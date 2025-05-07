Якщо ЄС хоче бути великим геополітичним гравцем, він обов'язково має розширюватися: дипломат Януконіс про вступ України до Євросоюзу

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вважаю, що 2030 рік - реалістична дата для вступу України в ЄС. Попереду багато роботи для України та для нас усіх, але ця дата дійсно може бути реалістичною, тому що Європейський Союз має всі шанси продемонструвати, що він мислить геополітично, а не лише технічно", - зазначив Януконіс.

Дипломат наголосив, якщо Європейський Союз хоче бути великим геополітичним гравцем, він обов'язково має розширюватися, і це стосується не тільки України, а й Молдови, і країн західних Балкан.

"Усі ці країни мають хороші шанси для вступу. Але Литва особливо підтримує українське членство в ЄС", - резюмував Януконіс.