Якщо ЄС хоче бути великим геополітичним гравцем, він обов'язково має розширюватися: дипломат Януконіс про вступ України до Євросоюзу
Керівник відділу стратегічного менеджменту та аналізу міністерства закордонних справ Литви, посол Литви в Україні (2015–2020) Марюс Януконіс в інтерв'ю ведучому програми "Європейський простір" Юрію Фізеру висловив свою впевненість, що вступ України до ЄС може стати реальністю у 2030 році
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Вважаю, що 2030 рік - реалістична дата для вступу України в ЄС. Попереду багато роботи для України та для нас усіх, але ця дата дійсно може бути реалістичною, тому що Європейський Союз має всі шанси продемонструвати, що він мислить геополітично, а не лише технічно", - зазначив Януконіс.
Дипломат наголосив, якщо Європейський Союз хоче бути великим геополітичним гравцем, він обов'язково має розширюватися, і це стосується не тільки України, а й Молдови, і країн західних Балкан.
"Усі ці країни мають хороші шанси для вступу. Але Литва особливо підтримує українське членство в ЄС", - резюмував Януконіс.
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