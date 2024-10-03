Якщо РФ переможе, 25 років миру на Балканах будуть під загрозою, - прем’єр Косова

Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press.

Курті вважає, що для Заходу важливо об’єднатися у підтримці України, яка захищається від російської агресії.

На його думку, посилення Росії призведе до посилення Сербії. Він додав, що у такому разі не лише Косово, а й Боснія і Герцеговина, Чорногорія і "можливо, Північна Македонія" будуть під загрозою амбіцій Сербії.

Відповідаючи на запитання про те, що означатиме для Балкан перемога РФ в Україні, Курті сказав, що оскільки Сербія "є регіональним гегемоном і маріонеткою Росії, ці 25 років миру, свободи і демократії на Балканах знову опиняються під загрозою".

Прем’єр Косова зауважив, що диктатор Володимир Путін буде заохочений продовжувати спроби дестабілізації у разі перемоги РФ в Україні.

"Я дуже не хочу вірити в те, що він теоретично може перемогти. Але те, що він думає, що (він – ред.) може перемогти, є достатньо проблематичним", – сказав Курті.