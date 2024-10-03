Якщо РФ переможе, 25 років миру на Балканах будуть під загрозою, - прем’єр Косова
Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що якщо Росія переможе в Україні, мир у Балканському регіоні опиниться під загрозою
Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press.
Курті вважає, що для Заходу важливо об’єднатися у підтримці України, яка захищається від російської агресії.
На його думку, посилення Росії призведе до посилення Сербії. Він додав, що у такому разі не лише Косово, а й Боснія і Герцеговина, Чорногорія і "можливо, Північна Македонія" будуть під загрозою амбіцій Сербії.
Відповідаючи на запитання про те, що означатиме для Балкан перемога РФ в Україні, Курті сказав, що оскільки Сербія "є регіональним гегемоном і маріонеткою Росії, ці 25 років миру, свободи і демократії на Балканах знову опиняються під загрозою".
Прем’єр Косова зауважив, що диктатор Володимир Путін буде заохочений продовжувати спроби дестабілізації у разі перемоги РФ в Україні.
"Я дуже не хочу вірити в те, що він теоретично може перемогти. Але те, що він думає, що (він – ред.) може перемогти, є достатньо проблематичним", – сказав Курті.
- У вересні президент Сербії Александар Вучич у зверненні до громадськості заявив про нові вимоги для нормалізації відносин із частково визнаним Косовом
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