"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американський лідер Дональд Трамп стає надзвичайно нетерплячим до росіян і впевнений, що війна проти України є шкідливою для Росії
Про це повідомляє Clash Report.
За словами Джей Ді Венса, Дональд Трамп "реагує на реалії на місцях" і "стає надзвичайно нетерплячим до росіян".
"Трамп дуже впевнений, що ця війна шкідлива для Росії. Він бачить цифри…Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни. Саме це Трамп і дав зрозуміти – це не зміна його позиції", - зазначив Венс.
Читайте також: Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським в Нью-Йорку 23 вересня заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для нього це стало "трохи несподіванкою". Він наголосив, що в такий спосіб Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця
