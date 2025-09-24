Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс

"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс

Катерина Ганжа
24 вересня, 2025 середа
22:38
Світ віце-президент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американський лідер Дональд Трамп стає надзвичайно нетерплячим до росіян і впевнений, що війна проти України є шкідливою для Росії

Зміст

Про це повідомляє Clash Report.

За словами Джей Ді Венса, Дональд Трамп "реагує на реалії на місцях" і "стає надзвичайно нетерплячим до росіян".

"Трамп дуже впевнений, що ця війна шкідлива для Росії. Він бачить цифри…Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни. Саме це Трамп і дав зрозуміти – це не зміна його позиції", - зазначив Венс. 

Читайте також: Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо

  • Президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським в Нью-Йорку 23 вересня заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".
  • Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для нього це стало "трохи несподіванкою". Він наголосив, що в такий спосіб Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
23:11
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
23:02
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 122 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:27
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
В ОП хочуть швидко провести президентські вибори, якщо буде припинення вогню, - політолог Рейтерович
22:02
Марко Рубіо
Рубіо провів зустріч із Лавровим у Нью-Йорку: що відомо
21:34
танкер нафта
Дрони паралізували роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg
21:25
Ексклюзив
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
"Не виключаю, що його просто перемкнуло": дипломат Шамшур про заяву Трампа, що Україна поверне свої території
20:58
Журналістка Вікторія Рощина загинула у СІЗО міста Кізел Пермського краю РФ, - розслідування
20:25
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
20:20
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
На позицію Трампа дуже легко повпливати, - експерт-міжнародник
20:13
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль провів розмову з Домбровскісом: обговорили ініціативу SAFE та конфіскацію заморожених активів РФ
20:00
OPINION
"Ведмедик" за півмільйона. Як понти нищать нашу обороноздатність та мозок жінок?
19:36
Ексклюзив
Літієва руда
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
19:33
Пісня "Врубай" принесла Парфенюку майже 100 тис. євро та 136 млн прослуховувань, - Forbes
19:32
Рафаель Маріано Гроссі
Голова МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН і прагне підтримки Трампа, - Bloomberg
19:20
Аналітика
Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо
19:15
Болгарія
Болгарія відмовиться від транзиту російського газу у 2026 році, - прем’єр Желязков
18:40
Інтерв’ю
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Я хочу, щоб наші діти не отримали її у спадок": медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська про війну і захист України
18:25
окупанти, оркі, російські солдати
На Донеччині окупанти розстріляли родину, а дитину використали як живий щит для штурму
18:18
За 3 роки програми кредитів "єОселя" 20 тис. українських сімей придбали власне житло
18:15
студент, студенти, бакалавр
У Дії з'явилися освітні гранти для студентів-контрактників
18:03
OPINION
Дрони над Скандинавією: як Росія випробує межі терпіння НАТО і чим відповість Альянс
18:01
Ексклюзив
Володимир Горбач
Китай може розіграти у переговорах з США питання війни в Україні, - політаналітик Горбач
18:01
Інтерв’ю
Андрій Бродський
Наша безпека – у зацікавленості великих світових гравців у прибутках в Україні: Андрій Бродський про співпрацю зі США у рамках Інвестфонду відбудови
17:50
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Літак міністерки оборони Іспанії зазнав GPS-атаки поблизу російського Калінінграда
17:48
Зеленський в ООН
Зеленський: Україна має дрони, що можуть летіти на 2000-3000 км
17:42
PR
Криптошкола
Криптоосвіта: як навчають цивільних та військових у найбільшій криптошколі в Україні
17:22
Володимир Зеленський
"Путін хоче розширювати цю війну на інші країни": Зеленський на Генасамблеї ООН закликав створити нову безпекову архітектуру
17:13
Зеленський в ООН
"Не міжнародне право, а саме зброя вирішує, хто виживає": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
17:02
Партнерський матеріал
Артеріум. Стажування студентів
Від хімії в школах до стажування студентів: як “Артеріум” готує кадри та працює з молоддю
16:59
Мохсен Пакнеджад
Іран заявив, що продовжить продавати нафту Китаю навіть у разі запровадження санкцій ООН
16:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:17
Оновлено
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
Генштаб підтвердив удар безпілотників по НПЗ в Башкортостані за 1400 км від України
16:04
OPINION
Цивільний кодекс застарів і суттєво відстає від Закону "Про медіа"
16:00
Ексклюзив
Європейський парламент
Україна має стати співархітектором рішень і політик ЄС: Іонова про відкриття офісу Європарламенту в Києві
15:57
вибух, ракетна атака
РФ вдарила двома "Іскандерами" по навчальному центру Сухопутних військ
15:54
Клаудія Кардинале
На 88 році життя померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале
15:49
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану Токаєв висловив готовність надати майданчик для переговорів між Зеленським та Путіним
15:40
Ексклюзив
Україна ЄС
Ми не маємо ставити собі шлагбаум: керівник напряму інтеграції з ЄС EasyBusiness Нагорняк про темп реформ і позицію Угорщини
15:05
заморозки
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
