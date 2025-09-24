"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс

Про це повідомляє Clash Report.

За словами Джей Ді Венса, Дональд Трамп "реагує на реалії на місцях" і "стає надзвичайно нетерплячим до росіян".

"Трамп дуже впевнений, що ця війна шкідлива для Росії. Він бачить цифри…Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни. Саме це Трамп і дав зрозуміти – це не зміна його позиції", - зазначив Венс.

