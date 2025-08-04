Якщо сьогодні будуть вибори в Ізраїлі, Нетаньягу програє, - Борислав Береза

Таку думку висловив народний депутат України VIII скликання, колишній військовослужбовець ЗСУ Борислав Береза у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

"Якщо сьогодні будуть вибори в Ізраїлі, Бібі (Беньямін Нетаньягу, - ред.) програє ці вибори, про це пише й ізраїльська, і це всі розуміють. І це трохи інше. Проблема в Ізраїлі, саме в політиці, те, що там дуже маленький перекос між правими та лівими в парламенті. Ну от, наприклад, зараз є великий конфлікт всередині правої коаліції між ультрарелігіозними і всіма іншими. Через те, що суспільство Ізраїля вимагає, щоб ультрарелігійні теж служили. Ультрарелігійних в Ізраїлі десь 8%. Це враховуючи всіх: жінок, дітей, людей похилого віку - всіх. З них десь 2% повинні служити.

І от через ці 2% вже багато років іде колотнеча. В Ізраїлі хочуть, щоби служили всі, бо Ізраїль вважає, і це переважна частина цивільного населення, що не можуть ультраортодокси мати чомусь право не захищати Ізраїль. Релігійні юдеї служать у збройних силах. Релігійні дівчата отримують посади офіцерів у бойових бригадах. І вони теж віддають життя за Ізраїль", - зазначив він.

Борислав Береза розповів, що ультраортодокси в Ізраїлі вважають, що їхнє головне завдання - молитися за Ізраїль. І це дуже дратує світське суспільство. Тому через це є конфлікт всередині самої коаліції, яка зараз на межі розпаду. І якщо вона розпадеться - будуть вибори.

"І якщо, до речі, не з'явиться нова коаліція, то будуть вибори. І це всі розуміють. А майбутнє Нетаньягу, скоріш за все, хвилює більше за все особисто його та невелику кількість його прихильників. В усіх інших, скажемо так, на першому місці - до речі, для Нетаньягу теж - все ж таки Ізраїль. До Нетаньягу можна ставитись як завгодно. Він може подобатись, не подобатись, його історія, його вчинки. Але те, що для нього Ізраїль надважливий, сперечатися не може ніхто, навіть в Ізраїлі. Це визнають і його опоненти. Він фанатик держави, він державник. Але, як бачимо, державник з такими ультраправими поглядами й прихильник авторитаризму, що теж визнають в Ізраїлі", - зауважив політик.