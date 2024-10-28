Якщо ці вибори в нас вкрадуть, то Грузія перетвориться на Білорусь, - опозиційний політик Угулава

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вибори до парламенту, що відбулися в Грузії 26 жовтня, були сфабриковані. Хочу зазначити, що ці вибори в Грузії вперше проводилися через апарати, які були спеціально закуплені, тому зараз дуже складно підрахувати голоси. "Грузинська мрія" навіть у 2012 році, коли прийшла до влади, набрала 53%, а потім отримувала десь 42-43%, але ніколи 54%. Протест буде дуже значним. Крім того, ніхто з західних лідерів поки що не привітав "Грузинську мрію", єдине привітання було від прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який сьогодні, 28 жовтня, має приїхати до Грузії", - зауважив опозиційний політик.

За його словами, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відбулося багато фальсифікацій на цих виборах, тому закликав грузинську владу провести розслідування.

"Приймати результати цих виборів ми не збираємося. Якщо ці вибори в нас вкрадуть, то Грузія перетвориться на Білорусь. Відомо, які були передвиборчі лозунги "Грузинської мрії" щодо України, у всіх містах Грузії були виставлені плакати "Війна та мир", на яких зображені зруйновані українські міста. "Грузинська мрія" вела цю всю кампанію, не буду перераховувати всі фальсифікації, корупцію, підкупи людей, які віддають свої голоси. Міжнародні спостерігачі все це показали. Якщо ці вибори пройдуть таким чином, то ми станемо прямим сателітом Кремля і відбудеться білорусизація Грузії", - резюмував Гігі Угулава.



Що відомо про результати виборів у Грузії

Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося у суботу, 26 жовтня 2024 року.

Центрвиборчком країни визнав переможцем правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства у ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

Опозиція одностайно не визнає результатів виборів, відмовляється від мандатів у новообраному парламенті й готується починати відзавтра вуличні протести.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали хід голосування на виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

28 жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Грузію провести повне розслідування даних та повідомлень щодо порушень, пов'язаних з виборами в Грузії 26 жовтня.