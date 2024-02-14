Японія планує послабити обмеження на поїздки в Україну для деяких компаній

Про це пише NHK.

Зазначається, що японський уряд планує підтримати зусилля державного та приватного секторів з відновлення України.

NHK нагадує, що у понеділок, 19 лютого, в Токіо відбудеться японо-українська конференція зі сприяння економічному відновленню. Проте деякі японські компанії скаржаться, що чинні обмеження на поїздки в Україну, встановлені на найвищому рівні, заважають їм вести там бізнес.

Таким чином урядовці обговорюють способи послаблення обмежень для відповідних компаній. Більшість урядовців негативно ставляться до зниження рівня тривоги щодо поїздок до країни, оскільки російські атаки в Україні тривають.

Вони також сподіваються зберегти чинну раду з евакуації.

Уряд Японії розглядає можливість дозволити компаніям залишитися в країні на певний термін після того, як буде перевірено, чи можна забезпечити їхню безпеку в Україні.