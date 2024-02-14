Японія планує послабити обмеження на поїздки в Україну для деяких компаній
Уряд Японії розглядає можливість послаблення обмежень на поїздки для компаній, які допомагатимуть відновлювати Україну | Новини Еспресо
Про це пише NHK.
Зазначається, що японський уряд планує підтримати зусилля державного та приватного секторів з відновлення України.
NHK нагадує, що у понеділок, 19 лютого, в Токіо відбудеться японо-українська конференція зі сприяння економічному відновленню. Проте деякі японські компанії скаржаться, що чинні обмеження на поїздки в Україну, встановлені на найвищому рівні, заважають їм вести там бізнес.
Таким чином урядовці обговорюють способи послаблення обмежень для відповідних компаній. Більшість урядовців негативно ставляться до зниження рівня тривоги щодо поїздок до країни, оскільки російські атаки в Україні тривають.
Вони також сподіваються зберегти чинну раду з евакуації.
Уряд Японії розглядає можливість дозволити компаніям залишитися в країні на певний термін після того, як буде перевірено, чи можна забезпечити їхню безпеку в Україні.
- Напередодні повідомлялося, що Японія оголосить про виділення 106 мільйонів доларів на допомогу Україні на конференції, яка відбудеться в Токіо 19 лютого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.99 Купівля 37.99Продаж 38.54
- EUR Купівля 40.83Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе