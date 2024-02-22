Японія припинила оплачувати громадянам лікування від COVID-19
З наступного місяця японці більше не зможуть безкоштовно пройти курс лікування від COVID-19, а лікарням перестануть платити за бронювання ліжок
Про це повідомляє Xinhua.
"Уряд Японії вирішив з наступного місяця припинити надавати субсидії на ліки проти COVID-19 та госпіталізацію", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що японці тепер муситимуть з власної кишені платити за лікування від COVID-19, відповідно до свого доходу. Така система діє у Японії стосовно більшості звичайних недуг.
Xinhua нагадує, що японський уряд запровадив 100% покриття витрат на лікування від COVID-19 у 2021-му році, однак згодом повернув невелику плату (від 20 до 60 дол.) за курс.
Після скасування субсидій ціна курсу лікування для пересічного японця зросте щонайменше втричі.
Уряд також позбавить доплат медичні заклади, які "бронювали" для хворих на COVID-19 лікарняні ліжка.
- У кінці грудня Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19 на 52% протягом місяця.
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