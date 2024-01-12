Японія запустила супутник для збору розвідданих про військові переміщення КНДР
У п'ятницю, 12 січня, у Японії відбувся успішний запуск ракети з урядовим супутником для збору розвідувальної інформації, що має на меті спостереження за переміщенням військових об'єктів у Північній Кореї та покращення реагування на стихійні лиха
Про це повідомляє Associated Press.
У рамках розвідувальних зусиль Токіо, спрямованих на швидке нарощування військового потенціалу, з космодрому Танегасіма на південному заході Японії стартувала ракета H2A від компанії Mitsubishi Heavy Industries Ltd., яка вивела на орбіту оптичний супутник.
Згідно з повідомленням Центру супутникової розвідки при уряді та Міністерства оборони, супутник Optical-8 успішно відокремився від ракети та вийшов на заплановану орбіту. Оптичний супутник може робити детальні знімки, хоча його можливості обмежені в складних погодних умовах.
Японія має на меті створити мережу з 10 супутників, в тому числі з радарами, які можуть працювати вночі або в сувору погоду, для виявлення і раннього попередження про можливі ракетні запуски.
"В умовах, коли безпекове середовище навколо Японії стає все більш суворим і невизначеним, а ризики стихійних лих зростають, розвідувальні супутники мають вирішальне значення для зовнішньої політики, оборони та безпеки, а також для реагування на стихійні лиха, - заявив високопосадовець Центру супутникової розвідки Кабінету міністрів Хірокі Ясуда. - Нам необхідно постійно посилювати наші розвідувальні можливості".
За словами Ясуди, для того, щоб супутник почав надавати інформацію, знадобиться кілька місяців.
Він зазначив, що існуюча мережа розвідувальних супутників, в тому числі й тих, що використовуються після закінчення терміну експлуатації, зробила знімки постраждалих від землетрусу західних районів Японії з метою ліквідації наслідків стихійного лиха.
Згідно зі стратегією національної безпеки, прийнятою у 2022 році, уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди наполягає на розгортанні американських крилатих ракет "Томагавк" та інших крилатих ракет великої дальності вже в наступному році для нарощування ударного потенціалу.
- 1 січня в Японії стався потужний землетрус, унаслідок якого спершу було відомо про щонайменше 126 загиблих. Сума збитків сягнула $6,4 млрд. Станом на 9 січня кількість жертв становила 202 людини, пошуки продовжуються.
- Зокрема, після землетрусу в Японії стався витік мазуту на атомній електростанції Shika у префектурі Ісікава.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.08 Купівля 38.08Продаж 38.84
- EUR Купівля 41.8Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе