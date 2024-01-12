Японія запустила супутник для збору розвідданих про військові переміщення КНДР

Про це повідомляє Associated Press.

У рамках розвідувальних зусиль Токіо, спрямованих на швидке нарощування військового потенціалу, з космодрому Танегасіма на південному заході Японії стартувала ракета H2A від компанії Mitsubishi Heavy Industries Ltd., яка вивела на орбіту оптичний супутник.

Згідно з повідомленням Центру супутникової розвідки при уряді та Міністерства оборони, супутник Optical-8 успішно відокремився від ракети та вийшов на заплановану орбіту. Оптичний супутник може робити детальні знімки, хоча його можливості обмежені в складних погодних умовах.

Японія має на меті створити мережу з 10 супутників, в тому числі з радарами, які можуть працювати вночі або в сувору погоду, для виявлення і раннього попередження про можливі ракетні запуски.

"В умовах, коли безпекове середовище навколо Японії стає все більш суворим і невизначеним, а ризики стихійних лих зростають, розвідувальні супутники мають вирішальне значення для зовнішньої політики, оборони та безпеки, а також для реагування на стихійні лиха, - заявив високопосадовець Центру супутникової розвідки Кабінету міністрів Хірокі Ясуда. - Нам необхідно постійно посилювати наші розвідувальні можливості".

За словами Ясуди, для того, щоб супутник почав надавати інформацію, знадобиться кілька місяців.

Він зазначив, що існуюча мережа розвідувальних супутників, в тому числі й тих, що використовуються після закінчення терміну експлуатації, зробила знімки постраждалих від землетрусу західних районів Японії з метою ліквідації наслідків стихійного лиха.

Згідно зі стратегією національної безпеки, прийнятою у 2022 році, уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди наполягає на розгортанні американських крилатих ракет "Томагавк" та інших крилатих ракет великої дальності вже в наступному році для нарощування ударного потенціалу.