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Головна Світ Японська ракета компанії Space One вибухнула через кілька секунд після першого запуску

Японська ракета компанії Space One вибухнула через кілька секунд після першого запуску

13 березня, 2024 середа
12:02
Світ Японська ракета Kairos вибухнула під час першого польоту

У середу, 13 березня, ракета Kairos, виготовлена ​​японською компанією Space One, вибухнула всього за кілька секунд після свого першого запуску

Про це пише Reuters.

Зазначається, що компанія Space One намагалася стати першою японською фірмою, яка вивела супутник на орбіту.

"Ракета припинила політ, вважаючи, що виконання її місії буде утруднено", - сказав президент компанії Масакадзу Тойода.

18-метрова чотириступенева твердопаливна ракета вибухнула через кілька секунд після старту, залишивши після себе велику хмару диму, пожежу, фрагменти ракети та бризки протипожежної води біля стартового майданчика. Це видно у прямих трансляціях місцевих ЗМІ про запуск на краю гористого півострова Кії на заході Японії.

Space One не уточнила, що викликало самознищення після запалення двигуна першого ступеня. У компанії також не уточнили, коли планується запустити наступну ракету Kairos, лише пообіцяли провести розслідування вибуху.

Представники японської фірми розповіли, що ракета самознищується, коли виявляє помилки в траєкторії польоту, швидкості або системі управління, які можуть викликати аварію, що наражає на небезпеку людей на землі.

Постраждалих біля стартового майданчика немає, пожежа була загашена.

Kairos несла експериментальний урядовий супутник, який може тимчасово замінити розвідувальні супутники на орбіті, якщо вони вийдуть із ладу.

  • 17 лютого космічне агентство Японії оголосило про успішний запуск другої випробувальної важкої ракети H3 із двома супутниками на борту після першої невдалої спроби минулого року.
Теги:
Японія
Технології
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