Японія оголосила про успішний запуск важкої ракети H3 із двома супутниками на борту
У суботу, 17 лютого, космічне агентство Японії оголосило про успішний запуск другої випробувальної важкої ракети H3 із двома супутниками на борту після першої невдалої спроби минулого року
Про це пише Reuters.
За даними японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), ракету успішно запустили о 09:22 ранку за токійським часом. Вона була "на курсі" з належним чином працюючими двигунами.
Пізніше агентство повідомило, що всі корисні навантаження ракети - два мікросупутники та макет супутника - були успішно випущені.
Японське агентство аерокосмічних досліджень та основний підрядник Mitsubishi Heavy Industries планують, що ракета-носій H3 замінить ракету H-IIA, створену два десятиліття тому. Передбачається, що нижчі експлуатаційні витрати та більша вантажність у порівнянні з попередником допоможуть їм отримати замовлення на запуск від глобальних клієнтів.
Перший політ H3 у березні завершився тим, що наземний контроль знищив ракету через 14 хвилин після зльоту, оскільки її двигун другого ступеня не загорівся. JAXA перерахувала три можливі електричні несправності в огляді, опублікованому в жовтні, але не змогла визначити пряму причину.
Тепер уряд Японії планує до 2030 року запустити близько 20 супутників та зондів за допомогою ракет H3.
- 12 січня у Японії відбувся успішний запуск ракети з урядовим супутником для збору розвідувальної інформації, що має на меті спостереження за переміщенням військових об'єктів у Північній Кореї та покращення реагування на стихійні лиха.
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