Японія оголосила про успішний запуск важкої ракети H3 із двома супутниками на борту

Про це пише Reuters.

За даними японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), ракету успішно запустили о 09:22 ранку за токійським часом. Вона була "на курсі" з належним чином працюючими двигунами.



Пізніше агентство повідомило, що всі корисні навантаження ракети - два мікросупутники та макет супутника - були успішно випущені.



Японське агентство аерокосмічних досліджень та основний підрядник Mitsubishi Heavy Industries планують, що ракета-носій H3 замінить ракету H-IIA, створену два десятиліття тому. Передбачається, що нижчі експлуатаційні витрати та більша вантажність у порівнянні з попередником допоможуть їм отримати замовлення на запуск від глобальних клієнтів.



Перший політ H3 у березні завершився тим, що наземний контроль знищив ракету через 14 хвилин після зльоту, оскільки її двигун другого ступеня не загорівся. JAXA перерахувала три можливі електричні несправності в огляді, опублікованому в жовтні, але не змогла визначити пряму причину.

Тепер уряд Японії планує до 2030 року запустити близько 20 супутників та зондів за допомогою ракет H3.