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Ймовірно, Павло Дуров сам здався у Франції, - журналістка Лазарєва

Віталій Бесараб
25 серпня, 2024 неділя
20:02
Світ засновник Telegram Павло Дуров

Заступниця головного редактора журналу "Український тиждень" у Франції Анна Лазарєва розповіла, що французькі ЗМІ підозрюють Павла Дурова в тому, що він свідомо здався

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Французька преса підозрює Павла Дурова в тому, що він сам здався Франції. Оскільки він все-таки людина розумна. Дуров прекрасно розумів, що в нього є французький паспорт і що саме у Франції він може потрапити до вʼязниці за те, що відмовився співпрацювати з силовими структурами. Відповідно, якщо він пішов на це, то прекрасно розумів навіщо він це робив. Очевидно, що він не хоче опинитись за ґратами на 20 років, але таким чином він, ймовірно, намагається сховатись від якихось впливів з РФ", - пояснила Лазарєва.

Журналістка повідомила, що судове засідання щодо справи Дурова відбудеться 26 серпня.

"Все це лише припущення. Перше судове слухання щодо справи Павла Дурова має відбутись у понеділок 26 серпня. Щодо самого Telegram, то французи не дуже використовують цей сервіс. Вони не дуже довіряють цій платформі", - додала вона.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів, і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Теги:
Росія
цензура
Франція
IT
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