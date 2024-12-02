"З метою захисту прав спортсменів": Путін скасував проведення "Всесвітніх ігор дружби"

Відповідний указ опублікований на сайті офіційних правових актів.

Зазначається, що змагання скасовані з метою захисту прав спортсменів. Натомість Путін наказав передати відрахування від букмекерів до нового, ще не створеного фонду підтримки спорту в Росії.

Як пише російська служба "Радіо Свобода", захід мав відбутися в Москві та Єкатеринбурзі на початку осені 2024 року. Потім його перенесли на 2025 рік. Єдиний регулятор азартних ігор, за ухваленим законом, мав передавати організаторам турніру чверть від двох відсотків від їхнього загального обсягу депозитів.