З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
У США буде дуже простий вибір: або це диктатура так званої Білої Америки із поступовим демонтажем демократичних інституцій, або це буде типова латиноамериканська країна, така як Аргентина чи Бразилія
Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.
"Трамп хоче, щоб світ вшановував ту Америку, яка обрала його президентом Сполучених Штатів, і яка дуже ворожа тій Америці, яка не хоче бачити Дональда Трампа очільником США. Ми розуміємо, що Америка - це глибоко хворе суспільство, розділене навпіл. І саме поява Трампа після Обами призвела до того, що одна половина Америки ненавидить іншу", - заявив він.
На думку Портникова, про якийсь громадянський суспільний мир в Америці годі і мріяти.
"Якщо хтось з лівих радикалів стане очільником демократичної партії. Політична війна однієї Америки проти іншої стане сенсом існування цієї держави упродовж наступних десятиріч колотнечі. І ті люди, яких представляє Дональд Трамп, з демографічної думки стануть меншістю в цій Америці вже дуже скоро. І у них не буде можливості отримати владу тільки як не замінити американську демократію американською диктатурою", - додав журналіст.
Він вважає, що демократія, в принципі, не дозволяє Трампу і його прихильникам сподіватися в майбутньому на перемогу на будь-яких виборах.
"Тому в Америки буде дуже простий вибір: або це диктатура так званої Білої Америки із поступовим демонтажем демократичних інституцій. І, можливо, ми це побачимо в наступні вісім років. Я абсолютно не жартую, коли це кажу, тому що ну це як з ПАР. Чи могла там бути демократія? Так, демократія меншості, апартеїду. При тому, що більшість не мала права. Або це буде типова латиноамериканська країна, така як Аргентина чи Бразилія", - сказав Портников.
На його думку, держава буде все одно демократичною в цьому випадку.
"А з тією Америкою, яку ми знали, я думаю, вже просто дивлячись на демографічні дослідження останніх років, просто час прощатися і не вигадувати собі, що може залишитися те, що вже померло фактично. І нам та Америка дуже подобалася, але просто її не демографічно, вона на наших очах відходить в минуле. Ми просто сучасники такого неймовірного процесу", - підсумував журналіст.
