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Ексклюзив

"З точки зору переговорів і того, як вони мають вестися, Трамп поводить себе майстерно": дипломат Клімкін

Марина Клюєва
9 лютого, 2025 неділя
21:57
Світ Дональд Трамп

Дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін вважає, коли Трамп не виголошує жодних ключових параметрів перемовин щодо війни в Україні, чи того, що він хоче досягти, то таким чином не обмежує себе

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Таку думку він висловив в етері Еспресо. 

"З точки зору переговорів, і як вони мають вестися, Трамп поводить себе не просто раціонально, а, як я вважаю, майстерно. Тобто він сам не оголошує жодних ключових параметрів того, що він хоче досягти. Він себе не обмежує. Консультації ведуться непублічно, конфіденційно. І коли до чогось дійде, йому потрібно буде там десь дотискати, десь там щось здавати, він не буде затиснутий своїми заявами. От Кіт Келлог теж доволі акуратно говорить. І взагалі американці дуже чітко погоджують меседжі, що, як і коли вони насправді говорять. І коли ви чуєте щось нове, це абсолютно свідомий або завдання суспільної думки або розуміння, що і як потрібно вкинути. В Кремлі, як ви бачите, теж особливо ніхто нічого не говорить. Ну, тобто вони намагаються тримати всіх в стані підвішеному, в стані інтриги. І це, звичайно, нервує нас, це нервує європейців. Власне, нервує просто людей, які намагаються зробити дешифрування того, що каже Трамп. І от я б цим в буквальному сенсі не займався і не шукав там детальні меседжі", - зазнаив дипломат. 

Павло Клімкін вважає стратегію Дональда Трампа щодо того, як він говорить про перемовини, оптимальною. За словами дипломата, президент США не каже конкретики, адже це буде обговорюватись непублічно. 

"Коли Трамп називає якісь цифри, це не означає, що ці цифри якимось чином абсолютно відповідають реальності. Але вони добре діють на тих, хто підтримує Трампа і не тільки на тих, хто підтримує, пояснюють логіку. А якщо вони пояснюють логіку, чому би і ні? А хтось прийде до Трампа із журналістів і скаже: "Пане президенте, а я ж думаю, що у вас тут нулик…" А Трамп скаже: "Та звідки ви це взяли? А я думаю, що от так". Ну і хто буде далі з ним сперечатися. Так що так, як Трамп, власне, говорить з точки зору майбутніх переговорів, це доволі оптимальна стратегія. І він до речі, не говорить, що конкретно, як, в якій послідовності. Це все буде обговорюватись непублічно. Тобто в цьому сенсі у нього є бізнес логіка переговорів. І він непоганий переговірник. Питання лише, як він побудує ці переговори. І вони для нього абсолютно критичні ", - вважає він.

  • Президент США Дональд Трамп розповів, що розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. У Кремлі водночас не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію.
  • 9 лютого радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що цього тижня Сполучені Штати Америки обговорюватимуть, як завершити війну Росії проти України, утім, гарантії безпеки будуть покладені на Європу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Світ про Україну
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