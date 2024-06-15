З відривом у 41 голос: на виборах мера Будапешта переміг чинний проукраїнський очільник міста
В Угорщині на виборах мера Будапешта переміг чинний очільник міста Гергей Корачонь з відривом від провладного кандидата Давіда Вітезі у 41 голос
Про це інформує telex.
Вказано, що про перемогу проукраїнського Корачоня оголосили після того, як відбувся перерахунок голосі, оскільки на деяких виборчих дільницях люди помилково голосували за кандидатку, яка знялася з виборів. Виборча комісія визнала недійсними 24 592 бюлетені.
Після перерахунку Корачонь отримав 112 додаткових голосів, а Давід Вітезі - 395. Втім, чинний мер переміг з відривом у 41 голос.
- Раніше мер Будапешта Гергей Корачонь наголосив, що "російський газ - це величезна афера", а угорська влада веде країну до програшу.
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