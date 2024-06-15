З відривом у 41 голос: на виборах мера Будапешта переміг чинний проукраїнський очільник міста

Про це інформує telex.

Вказано, що про перемогу проукраїнського Корачоня оголосили після того, як відбувся перерахунок голосі, оскільки на деяких виборчих дільницях люди помилково голосували за кандидатку, яка знялася з виборів. Виборча комісія визнала недійсними 24 592 бюлетені.

Після перерахунку Корачонь отримав 112 додаткових голосів, а Давід Вітезі - 395. Втім, чинний мер переміг з відривом у 41 голос.