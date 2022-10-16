Мер Будапешта заявив, що їхня влада веде Угорщину до програшу
Мер Будапешта Гергей Корачонь наголосив, що "російський газ - це величезна афера", а угорська влада веде країну до програшу
Про це Корачонь написав у facebook.
За словами мера Будапешту, якби дешевий російський газ існував, то угорцям не довелося б платити неймовірно високі рахунки за комунальні послуги.
"Дешевий російський газ – це величезна афера. Зате є дуже дорогий російський газ! Те, що траплялося так багато разів у угорській історії, відбувається знову: уряд не тільки ставить країну на неправильний бік історії, але й ставить її на бік, що програв. що вони не можуть відрізнити агресора від жертви, є не лише – хоча цього було достатньо – морально невиправданим, а й економічно шкідливим", - заявив мер Будапешта Гергей Корачонь.
- Нагадаємо, що у четвер Мукачівська міська рада доручила місцевому історичному музею провести демонтаж із замку "Паланок" орла-турула та замінити його тризубцем. У першій половині XX століття турул вважався національним символом в Угорщині, і був особливо популярним серед прихильників ідеї так званої "Великої Угорщини" у межах укладання Тріанонського договору за підсумками Першої світової війни.
- Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України у зв'язку з рішенням Мукачівської міської ради напередодні провести демонтаж із замку "Паланок" орла-турула та замінити його на тризуб.
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