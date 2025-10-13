За кордоном ізраїльтяни поводяться скромно і намагаються не говорити на івриті: журналістка з Ізраїлю про посилення антисемітських настроїв у світі

Про це розповіла в етері Еспресо журналістка з Ізраїлю Світлана Глаз.

"У світових ЗМІ повідомляють про те, що відбуваються пропалестинські мітинги, на яких виступають проти Ізраїлю. Десь у кав'ярнях вивішують вивіски, що євреям вхід заборонено, як колись було у часи нацистської Німеччини. Звичайно, ми відчуваємо, що у світі йде протистояння проти Ізраїлю та євреїв, які нібито знищують жителів сектору Гази і створили там гуманітарну катастрофу", - прокоментувала журналістка.

За її словами, ізраїльтяни відчувають такі настрої у світі, тому виїжджаючи за кордон, намагаються поводити себе більш скромно, не одягають іудейську символіку, голосно не говорять на івриті, переходять на англійську мову, якщо її знають.

"Ізраїльтяни за кордоном намагаються себе стримувати та не показувати, що вони з Ізраїлю. Дійсно, люди бояться, бо не знають, хто поряд йде вулицею. Я теж нещодавно була за кордоном, ми щодня ходили до однієї кав'ярні, де нас гарно обслуговували. А коли в останній день прощалися з працівником кав'ярні, то він нас запитав, куди ми далі їдемо. Я відповіла, що ми їдемо додому, але не сказала, що їдемо в Ізраїль. Треба зараз бути обережним у світі, бо дуже неспокійно", - резюмувала Світлана Глаз.