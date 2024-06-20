За підозрою в порушенні санкцій: Південна Корея затримала судно, що прямувало з РФ до Китаю
Південна Корея затримала вантажне судно біля Корейської протоки за підозрою в порушенні санкцій Ради безпеки ООН проти Північної Кореї
Про це повідомляє Yonhap із посилання на джерела.
У виданні зазначають, що ймовірно 2900-тонне вантажне судно під іноземним прапором, яке перевозило вугілля та залізну руду з 10 членами екіпажу, коли його було захоплено, прямувало з Росії до Китаю через Північну Корею.
Зараз судно стоїть на якірній стоянці в Пусані на південно-східному узбережжі країни.
Вантажне судно, яке наприкінці березня прямувало до російського Владивостока та було затримане у водах біля Йосу також на даний момент стоїть на якірній стоянці в порту Пусан з капітаном та іншою командою на борту.
- 3 квітня стало відомо, що Південна Корея затримала вантажне судно без прапора, яке підозрюють порушенні санкцій ООН проти КНДР. Воно нібито прямувало до Росії.
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