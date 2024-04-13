За свого президентства Трамп вважав Україну частиною Росії: спогади топової чиновниці зі США
Старший директор у справах Європи та Росії в Раді національної безпеки США з 2017 по 2019 рік Фіона Гілл заявила, що за свого президентства Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна має бути частиною Росії
Про це вона написала в книжці про нацбезпеку США під загрозою з боку Росії та Китаю, передає The Guardian.
"Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна і, звичайно, Крим, мають бути частиною Росії", - говорить вона.
За її словами, Трамп справді не міг зрозуміти, що Україна є незалежною державою.
Книжка з’явилася на тлі затримки допомоги США Києву ультраправими республіканцями в Палаті представників США, які діють згідно з бажаннями Трампа.
У четвер Олександр Віндман, колишній головний помічник України в Раді національної безпеки Трампа, заявив CNN, що без нової допомоги США становище України стало "досить хитким".
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Гілл раніше заявила, що "Трамп обожнює Путіна" за його автократичне керівництво та довголіття при владі. Ця думка, каже Гілл, сприяла тому, що Трамп різко відкинув висновок спецслужб про те, що Росія втрутилася у вибори 2016 року, щоб допомогти Трампу перемогти.
Вона також сказала, що розмовляла з європейськими лідерами на Мюнхенській конференції з безпеки, виявивши, що вони нервово готуються до можливого другого президентства Трампа.
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"Прем'єр-міністри, президенти, міністри закордонних справ та інші... всі знають, наскільки примхливим є Трамп. І насправді це те, про що вони хвилюються, тому що неважливо, скільки людей, яких вони знають, стануть держсекретарем або міністром оборони, все зводиться до самого Трампа та непередбачуваності його особистості", - сказала Гілл.
Результатом зростаючого страху щодо Трампа, його ставлення до Росії та інших ідіосинкразій, сказала Гілл, є те, що європейські лідери почали втрачати віру в Сполучені Штати.
- Експрезидент Дональд Трамп у приватних розмовах поділився своїм баченням мирного завершення війни РФ в Україні, згідно з яким Україна повинна була б поступитися деякими територіями.
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